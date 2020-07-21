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Водители без прав: под Одессой при столкновении мопеда и мотоцикла пострадали шесть человек (фото)
В ночь на вторник, 21 июля, в Измаильском районе, на юге Одесской области, произошло серьезное ДТП со многими потерпевшими. По предварительным данным, на автодороге Суворово — Первомайское мотоциклист выскочил на встречную полосу и врезался в мопед. Помимо водителей, 31-летнего мотоциклиста и 27-летнего мопедиста, на этих транспортных средствах находились пассажиры. (Недавно в Закарпатье пьяный водитель раздавил мотоциклиста с пассажиром.)
Так, мопедист вез 23-летнего парня. А второй участник ДТП — двух девушек, 17 и 23 лет, а также 18-летнего парня.
По данным полиции, все шестеро получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.
Кроме того, мужчины, которые управляли мототранспортом, не имели водительских удостоверений, оба транспортных средства были без номерных знаков, свидетельств о регистрации и полисов обязательного страхования.
По факту открыто производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшном ДТП в Днепропетровской области, где автомобиль КрАЗ врезался в легковое авто. В результате погибли два человека, в том числе 12-летняя девочка.
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