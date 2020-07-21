Ровно десять лет назад Ирина Горовая и Потап организовали продюсерский центр MOZGI Entertainment, ставший со временем лидером в украинском шоу-бизнесе. Ирина — это мозги компании, а Потап отвечает за entertainment. Вначале они были супружеской парой, теперь — партнеры и друзья. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Ирина Горовая — CEO группы компаний MOZGI GROUP, сопродюсер MOZGI Entertainment — хрупкая женщина с сильным характером рассказала о самых сложных временах для своей команды, распаде группы «Время и Стекло» и новых привычках, появившихся на карантине.



— Ирина, как карантин повлиял на ваши личные планы?

— Он поменял их с разных сторон. В этом году я мечтала больше путешествовать, очень хотела поехать в отпуск, активно занималась теннисом и планировала к концу года поучаствовать в любительском турнире. Но тренировки оказались под запретом. Зато благодаря карантину я начала бегать, готовить еду, учить английский, купила велосипед. Мои мечты перестроились, как и рабочий день. Но, по большому счету, во всем можно найти позитив!

— Понятно, что пандемия изменила планы и всей вашей группы компаний.

— Конечно! С одной стороны, мы столкнулись со сложностями, с другой — карантин подтолкнул нас к новым решениям, проектам, продуктам и форматам. Мы быстро собрались и адаптировались к новым условиям: проводили онлайн-концерты, записывали онлайн-поздравления, выпускали много digital-историй, активно внедрились в соцсети, тестировали новые продукты, открыли новые форматы. В общем поняли, что можем еще больше монетизировать онлайн.

Безусловно, сильнее всего нарушилась деятельность продюсерского центра, которая по большей части происходит в офлайне, — концерты, съемки, проекты… все перенеслось! Благо, что последний год мы активно работали с диджиталом и заключали рекламные контракты с большими брендами, поэтому на нас ситуация сказалась не так катастрофически, как на тех артистах, у которых концертная деятельность — единственный источник дохода. В целом пандемия показала: кто сможет быстро адаптироваться, будет развиваться и в будущем.

— И все же, что стало для вас самым серьезным испытанием за эти несколько месяцев?

— Необходимость 24 часа в сутки находиться дома и выходить только на прогулку с собакой. Было непросто полностью перестроиться из офлайна в онлайн, проводить все встречи в Zoom и укладываться в графики — по какой-то неведомой причине zoom-конференции и совещания занимали в два раза больше времени, чем в офисе. Но ко всему можно адаптироваться.

— Как и к новым правилам жизни: маски, антисептики, соблюдение дистанции…

— Как только ввели послабления в карантине, наша команда частично вышла в офис. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности — с антисептиками во всех кабинетах и ношением масок в общественных местах. На самом деле, все это уже настолько вошло в привычку, что мы перестали воспринимать эти правила как ограничения.

— Кто все это время помогал вам по дому — ездил за продуктами, готовил, убирал?

— Я счастлива, что у меня есть водитель-помощник, который взял весь удар на себя и ездил за продуктами. Периодически в магазин выезжали и мы с дочкой. Наташа в основном и готовила для всей семьи, иногда к ней подключалась я. Обязанности по уборке мы разделили с детьми — сын научился мыть за собой посуду, складывать вещи в шкаф и понял, что это очень непростой труд.

— Многие за время карантина приобрели новые знания…

— Я вернулась к изучению английского, возобновила регулярные занятия йогой и медитацию. Сделала серию онлайн-интервью в Instagram. Мне запомнились все эфиры — их невозможно сравнивать друг с другом, как и моих собеседников: kartyna (Сергей Неклева), Виктория Тигипко, Леонид Колосовский, Петя Плосков. Я намеренно сделала акцент не на количестве эфиров, а на их качестве. Все беседы получились крутыми и интересными.

— Не секрет, что большинство бизнесов пострадало финансово. За время карантина вам пришлось кого-то уволить?

— Нет, но пришлось немного сократить зарплаты всех сотрудников. Мы с Потапом благодарны команде за то, что она приняла это и вошла в положение компании. С первого дня карантина мы перевели всех в онлайн и какой-то период после выхода всей страны из жесткого режима частично продолжали работать на удаленке. Вообще, мы гибко подошли к новым вызовам. А сейчас наращиваем обороты и планируем вернуться если не в прежний, то в более привычный ритм работы.

— Насколько сильно мировая пандемия откинула назад развитие украинского шоу-бизнеса?

— Не то, что откинула, скорее, произвела генеральную уборку во всех бизнесах: первыми ушли многие мелкие компании и некачественные продукты — кто-то был вынужден объединиться, чтобы выстоять. В то же время индустрия посмотрела на привычные события с другой стороны: например, церемония награждения победителей премии YUNA впервые прошла онлайн — я присутствовала в составе экспертного совета и вручила награду MONATIK как лучшему исполнителю. Кстати, группа «Время и Стекло» получила в этом году две премии. Есть две стороны одной медали.

Как восстановить индустрию? Надеюсь, законопроект № 3377 о поддержке креативных индустрий станет первым важным шагом в их развитии. Мы с членами Всеукраинской ассоциации музыкальных событий (ВАМП) долго этого добивались и верим, что методы получения и распределения грантов будут честными и их получат те, кто действительно нуждается в помощи.

— Как изменится мировой шоу-бизнес после пандемии?

— Однозначно, он трансформируется. Сейчас активно внедряется дополненная реальность, многое оцифровывается, появляются новые digital-продукты. Часть деятельности бизнесов остается в онлайне, но и в офлайн возвращается многое. За время карантина мы поняли, что живое общение тоже немаловажно.

— Накануне карантина неожиданностью для всех стал распад группы «Время и Стекло». В чем была основная причина?

— В нашем стремлении быть всегда в тренде и удивлять. У всего в мире есть стадии развития: рождение, восхождение и спад. Есть те, кто ждет финальный момент заката, выжимая из проекта последний доллар. Мы же, как только достигли того самого пикового уровня, поняли, что нужно формировать новый продукт — более интересный и актуальный. За 10 лет изменились люди, тенденции, музыка, сами артисты. Если ты не ловишь веяния и запрос аудитории, погибнешь. А мы хотим трансформироваться и оставаться на гребне волны. Из-за пандемии даты прощального тура коллектива пришлось перенести — он стартует осенью, и группа будет гастролировать до декабря.

— Было время, когда вы и сами хотели прекратить существование этого проекта! Что тогда произошло?

— Действительно, мы хотели закрыть группу. Это было пять лет назад. Тогда причиной закрытия было то, что некоторое время у коллектива «Время и Стекло» не получалось стать топ-группой, и они оставались артистами среднего уровня. Тогда мы с Потапом подумали, что лучше нам подвести черту, закрыть проект, и открыть нечто новое. Но потом родилось «Имя 505» — трек разорвал все чарты, а клип стал рекордсменом YouTube (сейчас — 239 миллионов просмотров). Это стало тем самым переломным моментом, который делит жизнь коллектива на «до» и «после».

— Вашему с Потапом продюсерскому центру MOZGI Entertainment десять лет. Какой период был самым сложным?

— Их было несколько. Первым серьезным испытанием стало начало. Когда мы только запускались, я пришла из банковской сферы и абсолютно ничего не понимала в шоу-бизнесе. Я точно знала, как работать системно, но не представляла, как творческий хаос — таким на тот момент был наш шоу-бизнес — превратить в структуру. Было сложно убедить себя и Потапа в том, что все получится, и параллельно — бороться с внешним миром.

Когда начали появляться новые направления, нам срочно надо было перестроиться из «ларечка» в «супермаркет» с налаженными финансовыми и бизнес-процессами — из маленькой семейной компании мы трансформировались в большую группу компаний. Оба периода были непростыми — мы учились сами у себя и шли вперед, просто веря в успех.

— Что первое вы сделаете, когда будут сняты все ограничения?

— Поеду вместе с детьми в Европу и отправлю родителей в свой любимый Рим, в котором они мечтали побывать.

— Вы в прекрасной физической форме! Что вас вдохновляет?

— Я стараюсь питаться правильно и здорово. Всю жизнь занимаюсь спортом: зал, бег, теннис, йога. Женщина удивительна тем, что она как губка впитывает энергию из окружающего мира — это может быть как что-то хорошее, так и плохое. В зависимости от того, что ты впитываешь, так ты и выглядишь. Энергию можно черпать в природе, брать из окружения, детей, проектов. Меня вдохновляют целеустремленные люди, особенно те, кто строит бизнес в Украине.

— Тогда какой мужчина достоин находиться рядом с такой сильной женщиной?

— Тот, кто сильнее меня. Мужчина, который будет любить и вдохновлять.

Ранее о том, как может поменяться жизнь и, в частности, что мир шоу-бизнеса и кино, «ФАКТАМ» в рамках проекта «Мир после пандемии» рассказал известный телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов.

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