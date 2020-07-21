Олимпийская чемпионка выиграла конкурс красоты (фото)

Олимпийская чемпионка 2018 года в командных соревнованиях, 22-летняя канадская фигуристка Габриэль Дэйлман выиграла конкурс красоты «Мисс Онтарио». Теперь в ноябре спортсменка будет представлять регион на конкурсе «Мисс Канада», победительницу которого страна делегирует на конкурс «Мисс мира».

«До сих пор не могу поверить, что я поеду на национальный конкурс Miss World Canada! Это огромная честь», — написала Габриэль Дэйлман в Instagram, поблагодарив своего тренера и команду.

Отметим, что, кроме олимпийского «золота», Габриэль добыла «бронзу» чемпионата мира-2017 и «серебро» чемпионата четырех континентов-2017 в одиночном катании. Кроме того, фигуристка — двукратная чемпионка (2015 и 2018 годы) и четырехкратная вице-чемпионка Канады (2013, 2014, 2016, 2017 годы).

В конце 2018-го спортсменка призналась, что имеет проблемы со здоровьем. У нее диагностировали синдром дефицита внимания, депрессию и расстройство пищевого поведения, которое обычно наблюдается у молодежи и является значительной проблемой.

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Фото Instagram

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