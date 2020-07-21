- 19:48 «Одно ухо не слышит»: пораженный молнией футболист впервые рассказал о своем состоянии
- 19:26 Спустя девять часов луцкий террорист разрешил передать заложникам немного воды
- 19:06 Где в Киеве пройдут продуктовые ярмарки с 22 по 26 июля (адреса)
- 19:05 Медикам не удалось спасти бойца ВСУ, раненного на Донбассе 21 июля
- 19:05 Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео
- 18:45 Олимпийская чемпионка выиграла конкурс красоты
- 18:44 Доллар продолжает расти: курсы валют на 22 июля
- 18:28 Эрцгерцогиня Австрии вышла замуж за известного бельгийского автогонщика
- 18:11 Луцкий террорист ждет видео от Зеленского: подробности разговора с заложницей
- 17:51 ВНО-2020: появилось расписание дополнительной сессии
- 17:21 Луцкий террорист продолжает устраивать взрывы возле автобуса с заложниками
- 17:10 Смертельное ДТП на трассе Киев—Чоп: водители погибли, четыре автомобиля вдребезги
Олимпийская чемпионка выиграла конкурс красоты (фото)
Олимпийская чемпионка 2018 года в командных соревнованиях, 22-летняя канадская фигуристка Габриэль Дэйлман выиграла конкурс красоты «Мисс Онтарио». Теперь в ноябре спортсменка будет представлять регион на конкурсе «Мисс Канада», победительницу которого страна делегирует на конкурс «Мисс мира».
«До сих пор не могу поверить, что я поеду на национальный конкурс Miss World Canada! Это огромная честь», — написала Габриэль Дэйлман в Instagram, поблагодарив своего тренера и команду.
Отметим, что, кроме олимпийского «золота», Габриэль добыла «бронзу» чемпионата мира-2017 и «серебро» чемпионата четырех континентов-2017 в одиночном катании. Кроме того, фигуристка — двукратная чемпионка (2015 и 2018 годы) и четырехкратная вице-чемпионка Канады (2013, 2014, 2016, 2017 годы).
В конце 2018-го спортсменка призналась, что имеет проблемы со здоровьем. У нее диагностировали синдром дефицита внимания, депрессию и расстройство пищевого поведения, которое обычно наблюдается у молодежи и является значительной проблемой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 41-летняя олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась секретом стройности.
Фото Instagram390
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».