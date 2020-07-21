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«Одно ухо не слышит»: пораженный молнией футболист впервые рассказал о своем состоянии (фото, видео)
Юный вратарь российского футбольного клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский, которого 4 июля во время тренировки поразила молния, впервые рассказал о своем состоянии.
«Этот день, честно говоря, не помню. Отрубился и проснулся только в больнице. И мне рассказали, как все было, кто меня спас, показали видео. У меня только легкие повреждены чуть-чуть, одышка есть. Врачи сказали, что все восстановится. А еще у меня лопнула барабанная перепонка, ухо одно не слышит, но это тоже восстановится. Врачи сказали на две недели паузу взять, лекарства пить и потихоньку возвращаться к футболу. Очень благодарен тренеру, если бы не он, последствия были бы очень плохие», — приводит слова Иван Заборовского телеграм-канал Baza.
Отметим, что после случившегося первую помощь 16-летнему вратарю оказал тренер команды Антон Басов. Он сделал Ивану искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Парнишку направили в больницу, где его ввели в состояние искусственной комы. 7 июля стало известно, что юноша очнулся, после чего его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
Более того, когда состояние Ивана Заборовского стабилизировалось, он подписал свой первый профессиональный контракт.
«Добро пожаловать в главную команду, Ваня!» — говорится в сообщении клуба из Орехово-Зуево.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Ямайке молния поразила футболистов прямо во время поединка.
Фото ФК «Знамя Труда»17
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