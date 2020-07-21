Натали Портман и Серена Уильямс покупают футбольный клуб (фото)

Легендарная теннисистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс и звезда Голливуда Натали Портман станут владельцами женского футбольного клуба из Лос-Анджелеса, сообщает Bleacher Report.

Команда The Angel City («Город Ангелов») с 2022 года будет выступать в Национальной женской футбольной лиге (NWSL), считающейся сильнейшей в мире. В NWSL, в частности, выступает самая красивая футболистка мира Алекс Морган, родившая недавно дочь.

Сообщается, что, кроме Уильямс и Портман, совладельцами клуба станут актрисы Ева Лонгория, Узо Адуба, Дженнифер Гарнер и Джессика Честейн, знаменитые футболистки Миа Хамм и Эбби Вамбах, а также муж Уильямс Алексис Оганян. Всего же в состав совладельцев клуба войдут 30 человек.

На данный момент в лиге NWSL выступает 10 команд, клуб Уильямс и Портман станет 11-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый вратарь Тибо Куртуа купил футбольный клуб в Испании.

Фото Twitter B/R Football

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