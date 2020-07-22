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Из-за неумелых действий правоохранителей в Луцке мы попали в капкан, — Вадим Лабас
Теракт в Луцке показал, что систему можно прогибать, считает активист и блогер Вадим Лабас. На своей странице в соцсети он высказал мнение, зачем был организован захват заложников и что будет дальше.
«Я понимаю, что все сейчас будут говорить о «театре» в Луцке и разных, политических целях сегодняшнего (21 июля. — Ред.) «происшествия», — пишет Вадим Лабас. - И понимаю, что выскажу непопулярное мнение. Но, с большой уверенностью, считаю, что это не постановка и все происходящее было реально. Считаю так хотя бы потому, что до сих пор, даже после задержания террориста, все идет по изначальному плану архитектуры террористов, и остановить его уже не получится.
Для начала скажу, что после первого разговора террориста с сыном заложника было понятно, что действует он не один. [На] это указывало то, что по разговору его бытовой язык украинский, а требования, опубликованные в Twitter были написаны на русском, без ошибок, со всеми знаками препинания. В этом, и еще нескольких ньюансах, была нестыковка, которая указывала на то, что действует группа лиц. И это полностью исключало выполнение теракта под действием наркотиков или психического расстройства.
Его аккаунт в Twitter, созданный незадолго до сегодняшнего дня, и наличие пособников, говорили о том, что террористы тщательно готовились. А это значило, что у них есть план.
Требования террориста вызывали не только удивление, но и ясно давали понять, что они невыполнимы. Невозможно представить, что все упомянутые люди в списке, за короткий промежуток времени и без консультаций с спецслужбами, записали бы такое видео. В любом случае, кто-то из списка отказался бы такое делать. А тем более, если в этом списке есть люди подконтрольные архитекторам преступления.
Видимость выдвинутых условий и в то же время нереальность выполнения таковых, давали террористам возможность управлять временем этого теракта. То есть они сами решали когда его закончить. И это была их первая победа. Они привлекли максимум внимания, которое им было нужно. И это была их цель номер 1.
Отдельное же место в требованиях выделялось Зеленскому. Причем оно было самое легкое среди всех остальных. И на это Зеленский купился. Его реакция была просчитана. И давайте будем честными перед собой, ее просчитать было очень легко. Зеленскому, как и многим людям, ничего не стоило записать видео со словами: «Всем смотреть фильм». Тем более, если ему пообещали сдаться после этого.
И эта реакция Зеленского была целью террористов номер 2. И они ее достигли.
Что им это дало:
Они показали, что систему можно прогибать. Можно заставлять реагировать на себя даже первое лицо страны. А удачный зарегистрированный бренд «я могу» легко переведут в «и ты тоже можешь».
Что будет дальше и зачем они это делали:
Дальше будет судебный процесс, где они будут говорить заученные, «высокие» речи. Это будет максимально тиражироваться в СМИ, что в свою очередь будет создавать мнение зарождения некой левой идеологии.
Имея такой громкий и удачный старт, получив в будущем сильную информационную волну, можно будет с легкостью эту «идеологию» превратить в реальное движение. Тем более, если у тебя есть на это бюджет и широкая сеть своих людей. Причем имея живую предысторию этого движения. Примерно так, как это происходит в последнее время в США.
В общем, мы имеем классический сценарий зарождения движения по типу «желтые жилеты». И этот план террористов приведет к очень плохим последствиям для нашей страны.
Что касается самого террориста и его подельников:
У него пару ходок уже есть. В них он провел большую часть своей жизни. Для него не будет дискомфортом побыть там еще какое то время. Тем более, если в тюрьме ему обеспечат хорошие условия, а по выходе из нее он снимет с банковского счета пару сотен тысяч у. е.
Из-за неумелых действий правоохранителей мы попали в капкан. И выбраться из него будет очень сложно", — написал на своей странице в Facebook Вадим Лабас.
Ранее в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» по поводу теракта в Луцке бывший первый замглавы МВД Украины генерал милиции Корниенко заявил: «Не Аваков должен выезжать на место теракта, это не его дело».
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