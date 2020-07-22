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Системное давление на международных инвесторов, работающих в Украине, может привести к хаосу на рынке, — эксперт

11:00 22 июля 2020
Деньги
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Эксперты предупреждают, что незаконное давление на крупных иностранных инвесторов может дорого стоить государству. В международных табачных компаниях удивлены резким ростом давления на иностранных инвесторов — через Антимонопольный комитет, отдельных народных депутатов и судебную власть. По словам Президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, системное давление на международных инвесторов, работающих в Украине, может привести к хаосу на рынке и потерям государства на десятки миллиардов гривен, передает УНН.

В международных табачных компаниях удивлены резким ростом давления на иностранных инвесторов — через Антимонопольный комитет, отдельных народных депутатов и судебную власть.

Напомним, в октябре 2019 года АМКУ оштрафовал все ведущие международные табачные компании, работающие в Украине, а также компанию «Тедис Украина», на общую сумму 6,5 млрд гривен якобы за монополизацию оптовой торговли сигаретами.

Ведущие юристы Украины сомневаются в законности решения Антимонопольного комитета. Более того, они считают, что АМКУ этими штрафами пытается переложить с себя ответственность за монополизацию рынка. Ведь еще в 2010—2011 годах он выдал все необходимые разрешения, которые и привели к монополизации.

Александр Охрименко напомнил, что все табачные компании, на которые оказывается давление, — «Бритиш Американ Тобакко», «Филип Моррис», JTI и «Империал Тобакко» — входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины. За прошлый год они заплатили более 40 млрд грн табачного акциза. Компании обеспечивают десятки тысяч рабочих мест на своих производствах и в смежных бизнесах, обеспечивают десятки миллионов долларов валютной выручки от экспорта из Украины.

Напомним, в октябре-ноябре 2019 года в Украине уже случился масштабный табачный кризис, из-за которого госбюджет Украины потерял более 2,5 млрд грн. Из-за законопроекта № 1049 в октябре-ноябре 2019 года четыре табачные компании были вынуждены резко сократить производство и отозвать уже заказанные акцизные марки на сотни миллионов гривен, а компания «Бритиш Американ Тобакко» тогда даже полностью остановила производство на своей фабрике в Прилуках.

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