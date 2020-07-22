«Все увидели, что президент Украины будет выполнять условия террористов. И этим теперь будут пользоваться», — Борислав Береза

Поступок Зеленского, который выполнил требование луцкого террориста, крайне безответственно выглядит с точки зрения национальной безопасности, уверен известный политик Борислав Береза. На своей странице в соцсети он указал на далеко идущие последствия этого шага.

«События в Луцке очередной раз показали, что в Украине слабая власть, которая не осознает своей ответственности перед государством и обществом, а действует, как аматоры из фильма, — пишет Береза. — Вчера (21 июля.- Ред.) Зеленский записал ролик по требованию террориста. И после этого троих заложников отпустили. Это хороший поступок обычного человека. И одновременно недопустимый поступок для президента.

Проблема в том, что все увидели то, что президент Украины будет выполнять условия террористов. И этим теперь будут пользоваться. От психов и террористов до Путина, который два в одном. Для сравнения представьте на месте Зеленского Ангелу Меркель, Джастина Трюдо или Реджепа Эрдогана. Представили? А можете представить, чтобы они выполнили требование террористов? Не можете? Вот и я не могу. Потому что они понимают причинно-следственную связь в этой ситуации.

Недальновидные симпатики Зеленского или эмоционально мотивированные люди будут пытаться оправдать видосик президента Украины с рекламой фильма «Земляне», который тот записал по требованию луцкого террориста. Они, к сожалению, не понимают, что этот видосик уже завтра мотивирует новых террористов на новые преступления. Те могут взорвать дом и сказать, что если не выполнят их требования, то взорвут новые. И далее в этом духе.

Вчера (21 июля. — Ред.) была совершена большая ошибка. Особенно на фоне войны на Донбассе. Кремль начнет теперь педалировать на Западе и в СМИ тезисы о том, что Зеленский общается с террористами и выполняет их требования, но не хочет выполнять требования сепаратистов и не хочет мира. А уставший от Зеленского коллективный Запад, видя его слабость, может подыграть Кремлю.

Тем более что международная деятельность — это явно не конек шестого президента. И Зеленский «поплывет» после таких аргументов, как боксер после пропущенного аперкота. О последствиях можете догадаться.

Плохо то, что террорист может принудить президента Украины записать видео. Но и еще хуже то, что гибель украинского воина не может мотивировать президента на запись видео со словами сочувствия семье и близким и с осуждением российской агрессии. Поступок Зеленского красиво бы смотрелся в каком-то голливудской боевике, но крайне безответственно выглядит с точки зрения национальной безопасности. Государственный деятель или политик на подобное не имеет права.

Зеленского оправдывает лишь то, что он не является никем из них. Но это и нам не сулит ничего хорошего. Поэтому вчера (21 июля. — Ред.) произошло событие, которое откроет наш, украинский, «ящик Пандоры». На какой период? Как минимум, пока Зеленский и его свита будут при власти. Так что пристегнитесь. Будет сильно трясти", — написал на своей странице в Facebook Борислав Береза.

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