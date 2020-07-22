Захват заложников в Луцке https://fakty.ua/theme/79 вызвал много вопросов. В сети указали на странности этого теракта и даже назвали его спектаклем. А журналистка Ольга Лень на своей странице в соцсети написала о «стокгольском синдроме», который, по ее мнению, постепенно может охватить всю страну.

«Внимательно почитайте этот диалог с заложницей, который выложил луцкий сайт «Первый», — пишет Ольга Лень.- Так выглядит «стокгольмский синдром». И страна в него ушла не тогда, когда Зеленский выложил видосик о фильме «Земляне». Это произошло еще тогда, когда кандидат в президенты Зеленский рассказывал про «нужно просто перестать стрелять». Еще тогда, когда рассказывал про «посмотреть в глаза Путину».

«Стокгольмский синдром» происходит тогда, когда люди вместо того, чтобы биться и противостоять злу, начинают с ним договариваться. Вместе с большим злом вылезает куча мелких чертей. И «готов договариваться» начинает прогибаться и под этих мелких чертей. И так бесконечно. Зеленский уже не может различить зло и мелких чертей в желании со всеми договориться. И население, которое смотрит на таких руководителей страны, приучается чувствовать себя жертвами и под всех прогибаться", — пишет на своей странице в Facebook Ольга Лень.

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