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Происшествия

В Запорожье зверски избили бойца «Азова», который вступился за девушек на улице (фото)

15:16 22 июля 2020
Кулак

В Запорожье, где ранее сильно избили ветерана АТО, в больницу после нападения попал боец батальона «Азов», приехавший из зоны ООС в кратковременный отпуск.

Как сообщают в ГУНП в Запорожской области, информация о ЧП поступила правоохранителям от медиков около полуночи во вторник, 21 июля. Бойца с травмами головы привезли в 5-ю городскую больницу. В настоящее время состояние здоровья пострадавшего остается стабильно тяжелым — он находится в коме.

Полицейские установили, что военнослужащий сделал замечание парню, который возле магазина на улице Космической приставал к девушкам. «Это привело к конфликту, и агрессивный человек нанес потерпевшему удары по голове, после чего тот потерял сознание. Правонарушитель с места происшествия скрылся», — отметили в полиции.

Через несколько часов полицейские установили личность нападавшего — им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения. Его задержали.

Тем временем издание «Актуально» сообщает, что у пострадавшего бойца — перелом основания черепа, гематома и прединсультное состояние. Отмечается, что после удара по голове он упал и сильно ударился. Об этом сообщала сестра пострадавшего, которая просила сдать кровь для Олега Черевко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ветеран АТО Николай Стельмах, который осенью прошлого года попал в больницу после избиения в Запорожье, также вступался за девушку — он сделал замечание хулиганам, оскорбившим сотрудницу магазина. А в ответ получил четыре удара по голове битой.

Фото бойца с сайта «Актуально».

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В Запорожье зверски избили бойца «Азова», который вступился за девушек на улице (фото)

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