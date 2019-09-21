Вступился за девушку:в Запорожье зверски избили ветерана АТО

Происшествия

В Запорожье неизвестный избил 32-летнего ветерана АТО Николая Стельмаха. Об этом рассказали в новостях на муниципальном телеканале. Ранее подобный случай произошел на Прикарпатье.

Инцидент в Запорожье случился в одном из супермаркетов на площади Университетской в половине третьего ночи.

Николай Стельмах пытался защитить работницу заведения, с которой начал конфликтовать неизвестный. В результате бойца забили до полусмерти.

На глазах у персонала супермаркета мужчина ударил АТОшника битой по голове 4 раза и скрылся с места происшествия со своим товарищем.

Сейчас избитый Стельмах находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи ввели его в медикаментозную кому.

Сообщается, что полиция уже задержала нападающего. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина. Второго мужчину, который был рядом с подозреваемым, пока не нашли.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о нападениях на АТОшников. Летом в Хмельницком пророссийский блогер избил ветерана АТО за то, что он защищал Украину. В Черновцах водитель маршрутки вытолкнул из салона, а затем избил ветерана АТО, ехавшего домой после лечения.

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