Проломили битой череп: выяснились резонансные детали избиения ветерана АТО в Запорожье

Происшествия

В Запорожье зверски избили 32-летнего ветерана АТО, который вступился в магазине за девушку. «ФАКТЫ» уже сообщали, что инцидент произошел в супермаркете АТБ на улице Университетской. Николая Стельмаха (на фото в заголовке) четыре раза ударили по голове битой за то, что он сделал замечание хулиганам, оскорбившим сотрудницу магазина. Николай уже три дня находится в коме. Родственники ветерана АТО рассказали «ФАКТАМ» подробности ЧП.

- К сожалению, состояние Коли только ухудшилось, — сообщила «ФАКТАМ» родственница пострадавшего Маргарита. — Вчера упало давление и гемоглобин в крови. Коля находится в коме. Его ввели в состояние медикаментозной комы сразу после операции, которую сделали буквально через час после того, как он получил травму. Сейчас врачи пытаются стабилизировать его состояние. Коля не может самостоятельно дышать, только с помощью аппарата. Врачи не дают никаких прогнозов. Главное, чтобы Коля выжил. Если его состояние стабилизируется, его хотя бы можно будет транспортировать в другую больницу, где ему сделают МРТ. В 5-ой городской больнице Запорожья, где он сейчас находится, аппарат МРТ сломался. Не исключено, что его перевезут в больницу имени Мечникова в Днепре. Но пока что он нетранспортабелен.

По словам Маргариты, в ночь на 19 сентября Николай возвращался домой после встречи с другом. Решил зайти в супермаркет.

- Там он встретил свою знакомую — Кристину, — говорит Маргарита. — Они давно друг друга знают, Кристина была подружкой невесты на свадьбе Колиного брата. Кристина работала в этом супермаркете, раскладывала товар. Они разговорились. В этот момент в магазин зашли двое парней. Кристина рассказывала, что они были явно пьяные или находились под воздействием каких-то препаратов. Очень громко разговаривали, вели себя неадекватно. Увидев Кристину, они отпустили в ее адрес грубую оскорбительную шутку. Коля сделал им замечание. После чего они подошли к Коле вплотную и один из них наступил ему на ногу. Коля его оттолкнул. А этот человек достал биту (которую носил с собой) и с размаху нанес Коле четыре удара по голове. Еще во время третьего удара Коля пытался сопротивляться. А после четвертого удара упал и больше не вставал. Все это есть на записи установленных в магазине камер видеонаблюдения. Я смотрела эту запись, поэтому смогла восстановить события той ночи буквально посекундно.

— Как на происходящее реагировали охранники супермаркета?

- Они просто стояли и смотрели. Охранники вмешались только после того, как Колю ударили четвертый раз. Забрали у нападавших биту, но дали им возможность рассчитаться и спокойно выйти из магазина. К приезду полиции их уже не было. Благодаря записям с камер видеонаблюдения и отпечаткам пальцев на бите удалось вычислить человека, который избил Колю. Ему 27 лет, он уже был судим. Позже этого человека задержали. Сейчас он под стражей, в ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения. Надеюсь, что это будет арест.

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По словам Маргариты, Николай этого человека не знал и даже никогда его не видел. Ветеран АТО стал случайной жертвой.

- Друг преступника пока что не задержан. И не факт, что его вообще будут искать, — говорит Маргарита. — Как объяснили в полиции, раз он ударов Коле не наносил, ему и предъявить нечего. Он может быть только свидетелем. По фотографии на ориентировке его узнала одна девушка. Если это он, то он тоже сидел. Эти люди ходили по улице с битой в чехле. Я уверена, что они целенаправленно искали жертву. Этой жертвой стал Коля… Все, кто знает Колю, могут подтвердить, что он спокойный неконфликтный человек. Да и записи с камер видеонаблюдения подтверждают, что он никого не трогал. Всего лишь сделал замечание — и его за это избили до полусмерти.

Когда это произошло, Кристина позвонила Колиному брату Феде. Тот сообщил всем родственникам. Когда я приехала в больницу, Колю уже прооперировали, и он был в коме. Врачи рассказали, что ему проломили череп. Осколки черепа сильно повредили мозг, погибли нейроны. Если Коля и выживет, то, возможно, не сможет говорить и навсегда останется инвалидом.

Николай Стельмах до произошедшего. На фото с родственницей Маргаритой

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По словам Маргариты, Николай Стельмах только в этом году вернулся из зоны боевых действий на Донбассе.

- Он только в марте демобилизовался, — говорит Маргарита. — Пошел добровольцем и в общей сложности провел там три года. Мы так радовались, что вернулся целым и невредимым. Кто же мог знать, что его искалечат дома, в Запорожье? Коля собирался жениться. Недавно сделал своей девушке предложение, она согласилась. Они как раз собирались подавать заявление в загс, копили деньги на свадьбу… Теперь все деньги уходят на Колино лечение. За два дня мы потратили 13 тысяч гривен, и это только начало. На дальнейшее лечение требуются очень большие деньги, которых у семьи нет. Мы благодарны всем, кто помогает (для желающих помочь Николаю Стельмаху сообщаем номер карточки его брата Федора Николаевича Стельмаха 4149 4978 7348 1115, ПриватБанк. — Авт.)

- Мы придаем этот случай огласке, чтобы дело не замяли, — продолжает Маргарита. — Есть информация, что родственники задержанного уже пытались подкупить полицию. Мы надеемся, что этот человек понесет заслуженное наказание. И что наш Коля будет жить.

В пресс-службе полиции Запорожской области «ФАКТАМ» сообщили, что задержанному объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса «Хулиганство» и «Умышленное тяжкое телесное повреждение», санкция которых предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Киеве едва не зарезали мужчину за сделанное замечание. А в феврале 2018 года всю страну шокировал случай на автобусной остановке в Днепровском районе столицы, где мужчину зарезали в очереди на маршрутку. Причиной стало опять-таки замечание.



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