Выборы в столице: СМИ написали, что известно о кандидате в мэры Ирине Верещук

Отсутствие опыта и коррупционный шлейф могут сыграть против кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа» Ирины Верещук. Об этом говорится в материале «Апострофа».

Проанализировав карьерный путь кандидата, издание пришло к выводу, что у столицы появился риск получить мэра без принципов.

«Киев и не таких градоначальников видел. Вопрос только в том, готовы ли киевляне потерять очередные 5 лет, которые можно было бы посвятить развитию столицы?» — задает вопрос автор материала.

Напомним, ранее Ирина Верещук занимала кресло мэра города Рава-Русская на 8 тысяч жителей во Львовской области, в 7 км от границы с Польшей. Верещук избралась в 2010 году от партии Сергея Тигипко «Сильная Украина» и оставила пост за три месяца до окончания каденции якобы из-за серии скандалов.

«Скоро у Киева будет шанс догнать и перегнать Рава-Русскую под мудрым руководством нового (новой) мэра», — считает политолог Константин Бондаренко.

Кроме того, в статье напомнили, что кандидат в мэры Киева засветилась в крупном земельном скандале: «В 2011 году решением сессии горсовета под индивидуальную жилищную застройку выделили почти 400 земельных участков».

«Это человек, который фальсифицировал решение Рава-Русского городского совета для того, чтобы выделить землю своим приближенным людям», — написал экс-нардеп Владимир Парасюк на своей странице в соцсети.

После серии скандалов Верещук сложил с себя полномочия мэра.

«Город был не в лучшем состоянии. На 3 месяца его просто оставили без хозяина, можно так сказать», — рассказал Николай Зинько, который принял Рава-Русскую после Верещук.

«В период президентских выборов 2019 года Ирина Верещук прошла в Раду по списку партии „Слуга народа“ и возглавила в ней подкомитет по госбезопасности и обороне, стала одним из главных спикеров фракции и „адвокатом“ самого президента. Видимо, в благодарность ее и удостоили шанса попробовать себя на выборах мэра Киева», — говорится в материале «Апострофа».

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