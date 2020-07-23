27.77 / 28.06 31.84 / 32.42
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Ливерпуль» отметил чемпионский вечер пятью голами в ворота «Челси» и гуляньями в раздевалке (фото, видео)

8:59 23 июля 2020
ФК Ливерпуль

Знаменитый «Ливерпуль», досрочно обеспечивший себе первый с 1990 года чемпионский титул в чемпионате Англии, выдал суперрезультативный матч перед вручением трофея. В «перестрелке» на родном «Энфилде» подопечные Юргена Клоппа победили претендующий на место в Лиге чемпионов «Челси» — 5:3 (Кейта, 23, Александер-Арнолд, 38, Вейналдум, 43, Фирмино, 55, Окслейд-Чемберлен, 84 — Жиру, 45, Абрахам, 61, Пуличиш, 73). Заодно земляки «Битлз» установили уникальное достижение: ни одного домашнего поражения в трех подряд сезонах АПЛ!

После финального свистка на пустом «Энфилде» состоялась церемония вручения «Ливерпулю» трофея, в которой принял участие легенда клуба — переболевший коронавирусом экс-игрок и тренер «красных» Кенни Далглиш (именно под его руководством «Ливерпуль» как раз и выигрывал тот чемпионский титул 30 лет назад). Символично, что золотые медали и чемпионский кубок команде вручили на фанатской трибуне The Kop.

«Это прекрасный момент, — цитирует главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа ВВС. — Все дело в стабильности, нам нужно было добиться этого. Важно оставаться жадными до побед.

На предматчевой встрече с командой я мог говорить что угодно: «Если хотите победить, нужно хорошенько поработать, „Челси“ очень хорош».

Я был зол по ходу матча, хотя в мои планы не входило злиться. Мне пришлось потолкаться с Фрэнком Лэмпардом и все такое. Такое не планируется.
Да, мы чемпионы. Мы выиграли четыре трофея (также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. — Авт.), четыре больших трофея. Я не мог бы гордиться еще больше.

Обычно мне не нужны фотографии с чем-то таким, но тут я сделаю фотографию со всеми четырьмя трофеями, это случается не так часто".

Понятное дело, гулянья продолжились в раздевалке «Ливерпуля» — с песнями и плясками. Никакого запрета на пиво и шампанское в этот вечер у парней Клоппа не было. Заслужили!

Кстати, «Вест Хэм, в составе которого несколько минут сыграл Андрей Ярмоленко, в предпоследнем туре сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ.

Положение лидеров перед последним туром: 1. «Ливерпуль» — 96; 2. «Манчестер Сити» — 78; 3. «Манчестер Юнайтед» — 63; 4. «Челси» — 63; 5. «Лестер» — 62; 6. «Вулверхэмптон» — 59.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» сенсационно вылетел из Лиги чемпионов.

Фото Twitter ФК «Ливерпуль»

183

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП

Депутат на Land Cruiser насмерть сбил 19-летнего мотоциклиста в Закарпатье: фото аварии

Анна Седокова с женихом Янисом Тиммой

Анна Седокова в третий раз выходит замуж

военный

Получил несколько ударов в голову: видео избиения военного в Запорожье попало в сеть

ФК Ливерпуль

«Ливерпуль» отметил чемпионский вечер пятью голами в ворота «Челси» и гуляньями в раздевалке (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер