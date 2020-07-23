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«Ливерпуль» отметил чемпионский вечер пятью голами в ворота «Челси» и гуляньями в раздевалке (фото, видео)
Знаменитый «Ливерпуль», досрочно обеспечивший себе первый с 1990 года чемпионский титул в чемпионате Англии, выдал суперрезультативный матч перед вручением трофея. В «перестрелке» на родном «Энфилде» подопечные Юргена Клоппа победили претендующий на место в Лиге чемпионов «Челси» — 5:3 (Кейта, 23, Александер-Арнолд, 38, Вейналдум, 43, Фирмино, 55, Окслейд-Чемберлен, 84 — Жиру, 45, Абрахам, 61, Пуличиш, 73). Заодно земляки «Битлз» установили уникальное достижение: ни одного домашнего поражения в трех подряд сезонах АПЛ!
После финального свистка на пустом «Энфилде» состоялась церемония вручения «Ливерпулю» трофея, в которой принял участие легенда клуба — переболевший коронавирусом экс-игрок и тренер «красных» Кенни Далглиш (именно под его руководством «Ливерпуль» как раз и выигрывал тот чемпионский титул 30 лет назад). Символично, что золотые медали и чемпионский кубок команде вручили на фанатской трибуне The Kop.
«Это прекрасный момент, — цитирует главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа ВВС. — Все дело в стабильности, нам нужно было добиться этого. Важно оставаться жадными до побед.
На предматчевой встрече с командой я мог говорить что угодно: «Если хотите победить, нужно хорошенько поработать, „Челси“ очень хорош».
Я был зол по ходу матча, хотя в мои планы не входило злиться. Мне пришлось потолкаться с Фрэнком Лэмпардом и все такое. Такое не планируется.
Да, мы чемпионы. Мы выиграли четыре трофея (также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. — Авт.), четыре больших трофея. Я не мог бы гордиться еще больше.
Обычно мне не нужны фотографии с чем-то таким, но тут я сделаю фотографию со всеми четырьмя трофеями, это случается не так часто".
Понятное дело, гулянья продолжились в раздевалке «Ливерпуля» — с песнями и плясками. Никакого запрета на пиво и шампанское в этот вечер у парней Клоппа не было. Заслужили!
Кстати, «Вест Хэм, в составе которого несколько минут сыграл Андрей Ярмоленко, в предпоследнем туре сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ.
Положение лидеров перед последним туром: 1. «Ливерпуль» — 96; 2. «Манчестер Сити» — 78; 3. «Манчестер Юнайтед» — 63; 4. «Челси» — 63; 5. «Лестер» — 62; 6. «Вулверхэмптон» — 59.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» сенсационно вылетел из Лиги чемпионов.
Фото Twitter ФК «Ливерпуль»183
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