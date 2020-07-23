Экс-босс футбольного клуба, четырежды побеждавшего в еврокубках, получил тюремный срок (фото)

Бывший президент итальянской «Пармы» Томмазо Гирарди и спортивный директор Пьетро Леонарди признаны виновными в осуществлении финансовых махинаций, которые довели клуб до банкротства в 2015 году, сообщает Calciomercato.

По информации источника, прокурор требовал для функционеров шесть лет тюремного заключения, однако 45-летний Гирарди получил только четыре года (хотя Леонарди предстоит отбывать шестилетний срок). Стоит отметить, что из-за действий руководства клуба «Парма» в 2015 была признана банкротом и переведена в четвертый по силе дивизион — серию D.

Бывшие руководители «Пармы» Томмазо Гирарди и Пьетро Леонарди получили на двоих 10 лет за решеткой

Впрочем, некогда славный клуб (в 1990-х «Парма дважды побеждала в Кубке УЕФА, по разу выигрывала Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, трижды — Кубок Италии и однажды Суперкубок страны) за три сезона вернулся в сильнейший дивизион. Никому ранее в итальянском футболе не удавалось подобное за столь короткий срок.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Парма», цвета которой в свое время защищали такие знаменитые футболисты как Джанлуиджи Буффон, Христо Стоичков, Фабио Каннаваро, Дино Баджо, Хуан Себастьян Верон и другие, занимает в серии А 11-е место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два испанских футболиста Антонио Амайя и Хавьер Торрес получили тюремные сроки за договорные матчи.

Фото calciomercato.com



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