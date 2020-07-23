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Мирча Луческу в Киеве и ведет переговоры с «Динамо»
Бывший наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу, который 12 лет руководил «оранжево-черными» и выиграл с командой 22 трофея, прилетел в Киев и ведет переговоры о назначении наставником «Динамо». Как известно, после поражения от «Колоса» в последнем туре УПЛ Алексей Михайличенко был уволен с поста наставника «бело-синих» вместе со своими помощниками.
По имеющейся информации, румынский специалист, которому 29 июля исполнится 75 лет, прибыл в аэропорт «Жуляны» чартерным рейсом из Бухареста во второй половине дня в среду, 22 июля. Но в первый день до согласования всех условий контракта дело не дошло.
Переговоры продолжатся 23 июля. Пока Мирча Луческу в клубном офисе «бело-синих» замечен не был.
Напомним, что последним местом работы специалиста, который за карьеру в Румынии, Турции, Италии, России и Украине выиграл 32 трофея, была сборная Турции, из которой Луческу был уволен в феврале 2019 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мирча Луческу принес извинения за свои слова о Лобановском.
Фото ФК «Шахтер»237
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