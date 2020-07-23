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Кохановский собирается сделать «Днепр» уникальным киберспортивным отелем
Победителями в аукционе за отель «Днепр» стали не российские олигархи, а украинские айтишники, которые хотят превратить его в уникальный киберспортивный отель. Такое заявление сделал IT-предприниматель и профессиональный киберспортсмен Александр Кохановский на своей страничке в Facebook.
Новый совладелец отеля «Днепр» вместе с единомышленниками еще несколько лет назад задумывал большой инфраструктурный киберспортивный проект. По его словам, это должна была быть целая экосистема с современной многофункциональной киберспортивной ареной для всеукраинских и международных турниров, объединяющей ключевых игроков киберспортивного рынка.
Кохановский заявил, что «Днепр» — это первая часть будущего масштабного проекта, и, кроме атрибутов топового отеля (рестораны, SPA и фитнес-центры), у «Днепра» будут и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивная сцена, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players' lounge.
Отдельно IT-предприниматель подчеркнул, что такой проект — это огромный мировой рынок и большие возможности для Украины:
«Вы знаете, что я всю жизнь презентовал Украину в мире киберспорта. Это огромный мировой рынок и большие возможности для экономики нашей страны, так что пришло время презентовать Украину миру киберспорта», — добавил он.104
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