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Стало известно, кто и за что избил футбольного арбитра после матча первой лиги (фото)
Скандал, разразившийся по итогам матча первой украинской лиги «Агробизнес» — «Минай», после которого избили арбитра встречи Юрия Иванова, набирает обороты.
Напомним, что после конфликта пострадавший снял побои и написал заявление в полицию, обвинив в рукоприкладстве президента ФК «Агробизнес» (а заодно вице-президента Украинской ассоциации футбола) Олега Собуцкого. Босс одного из лидеров первой лиги категорически отрицает все обвинения в свой адрес и даже попросил на время расследования отстранить его от деятельности в УАФ, что исполком организации и сделал.
Арбитр Юрий Иванов после избиения в Волочиске
В то же время Союз воинов АТО Волочищины (Хмельницкая область) обратился к УАФ со своей версией случившегося.
«Большое количество наших побратимов наблюдало через ограждение за матчем «Агробизнес» — «Минай». Мы были очень недовольны судейством поединка. После встречи мы решили пойти к судьям на стадион, чтобы высказать свое недовольство, но нас туда не пустили из-за карантинных ограничений.
Но двоим нашим побратимам удалось проникнуть и попасть в судейскую комнату. В комнате наш побратим Моха Р. обратился к Иванову, который родом из Донецкой области, со словами: «Я же твою землю от оккупантов защищал, что же ты нас на поле убиваешь?» Иванов ему неприязненно ответил: «Какого милого ты там делал, я вас туда не звал». После этих слов, которые для нас, ветеранов АТО, являются обидными, не патриотичными и задевающими человеческое достоинство, Моха Р, который получил боевые ранения на войне, не смог сдержать эмоции и нанес Иванову несколько ударов.
Мы ветераны АТО/ООС требуем тщательного изучения ситуации. Считаем, что конфликт был спровоцирован словами арбитра Юрия Иванова, которые недопустимы для гражданина Украины и человека, который представляет украинский спорт.
Требуем от руководства УАФ увольнения Иванова и публичного извинения за свои слова через СМИ", — сказано в заявлении.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обозвал лидера первой лиги «Ингулец» «командой барыг».
Фото Instagram, ФК «Агробизнес»366
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