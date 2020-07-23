Беспорядки в США: Трамп бросил против демонстрантов силовиков в камуфляже (фото)

За три с половиной месяца до президентских выборов, которые назначены на 3 ноября, противостояние между республиканцами и демократами в США обострилось настолько, что президент Дональд Трамп решил использовать силовые методы. В среду, 22 июля, он провел в Белом доме пресс-конференцию, в ходе которой обвинил мэров целого ряда американских городов в том, что они ничего не делают для борьбы с волной насилия, охватившей мегаполисы. Трамп сделал одним из главных своих предвыборных лозунгов установление «закона и порядка» в стране. Так он отреагировал на массовые протесты, не стихающие в США после убийства темнокожего Джорджа Флойда белым офицером полиции в Миннеаполисе 25 мая.

«В последние недели было отмечено радикальное движение, направленное на то, чтобы лишить финансирования, оружия и распустить нашу полицию. Такие действия демократов привели к шокирующему росту перестрелок, убийств, преступлений с летальным исходом и чудовищных проявлений насилия… Это кровопролитие должно прекратиться, — сказал Трамп. И повторил: — Кровавая бойня будет прекращена».

Трамп заявил о проведении спецоперации «Легенда», названной так в память о четырехлетнем Ледженде Талиферро, который был застрелен спящим в кровати. Трагедия произошла в июне в Канзасе.

«Ни одна мать не должна держать на руках своего мертвого ребенка, погибшего только лишь из-за того, что политики отказываются делать то, что необходимо для безопасности в их районе или в их городе», — подчеркнул Трамп.

Президент решил задействовать в операции «Легенда» федеральные военизированные подразделения, которые недавно были созданы при Департаменте внутренней безопасности США. Это хорошо оснащенные и вооруженные отряды быстрого реагирования, в которых служат офицеры службы судебных маршалов, таможни и пограничной службы.

Эти отряды уже показали себя в Портленде, штат Орегон. Там массовые протесты, спровоцированные убийством Джорджа Флойда, не стихают уже два месяца подряд. Тысячи людей все это время пытаются блокировать здание Федерального окружного суда, предпринимая попытки захватить его. Так 4 июля суд забросали камнями и фейерверками, а затем вокруг судебного комплекса попытались возвести импровизированные баррикады.

Местная полиция старалась не вмешиваться. После попытки поджога 4 июля мэрия Портленда объявила о введении в центре города особого режима, но полицейским велели не приближаться к демонстрантам, так как не было выявлено угрозы безопасности жизни.

Федералы прибыли в Портленд несколько недель назад. Сначала они патрулировали территорию вокруг суда, не вступая в конфликт с демонстрантами. При этом передвигаясь по городу на микроавтобусах без номеров и каких-либо опознавательных знаков. При этом одеты они в военную форму, но с нашивками Police, на которых отсутствуют обязательные по американским правилам имена, звания и наименования подразделений.

В последние дни эти отряды неожиданно изменили тактику, что привело к громкому политическому скандалу в США. Люди в камуфляже стали разгонять демонстрантов дубинками, используя при этом резиновые пули и мини-гранаты с перцовым газом. Кроме того, федералы насильно заталкивали протестующих в свои микроавтобусы без номеров и увозили для допросов. Власти Портленда утверждают, что не менее 13 жителей города были незаконно задержаны. Двое из них получили при этом травмы. Одному резиновая пуля попала в глаз. Другого, 53-летнего офицера ВМФ США в отставке, избили дубинками, когда он попытался просто поговорить с федералами. Мужчина получил несколько переломов.

В результате в центре Портленда вспыхнула настоящая война между демонстрантами и людьми в камуфляже. Только после этого исполняющий обязанности главы Департамента внутренней безопасности США Чад Вулф сообщил, что в городе действуют спецподразделения пограничной и таможенной службы США (СВР) и отряды быстрого реагирования Федеральной службы судебных маршалов.

Заместитель Вулфа Кен Куччинелли в интервью радиостанции NPR подтвердил, что федералы действительно используют машины без опознавательных знаков и что именно они задерживали демонстрантов в Портленде. «Это делалось, чтобы обеспечить безопасность офицеров, и доставлять задержанных для допросов», — сказал он. Форма без знаков различия и без указания имен используется офицерами для обеспечения безопасности членов их семей.

Говоря о жестких действиях федералов, Вулф отметил: «Офицеры департамента внутренней безопасности были атакованы с помощью лазеров и бутылок с замороженной водой криминальными элементами, которые пытались нанести ущерб федеральной собственности».

Власти штата Орегон, мэрия Портленда и лидеры демократов в Конгрессе США во главе с Нэнси Пелоси потребовали от Трампа немедленно отозвать вооруженных людей из города, обвинив администрацию президента в применении неоправданного насилия и нарушении конституции. Прокурор штата подал судебный иск против Департамента внутренней безопасности США и еще нескольких федеральных ведомств, заявив, что их сотрудники в камуфляже незаконно и жестко задерживают людей. Влиятельные правозащитные организации заявили о том, что подобные задержания и допросы можно приравнять к похищению людей.

В ответ Трамп назвал действия федералов «прекрасной работой» и пообещал отправить такие же подразделения в другие города, переживающие всплеск преступности. К их числу президент отнес в первую очередь Чикаго, Альбукерке, Канзас-Сити.

И вот на пресс-конференции 22 июля министр юстиции США Уильям Барр сообщил, что именно в этих городах и начинается операция «Легенда». В Чикаго и Канзас-Сити отправляются по 200 офицеров из отрядов быстрого реагирования. В Альбукерке пока 35 человек. Барр подчеркнул, что их задача — оказание помощи местным властям в борьбе с разгулом преступности.

Трамп при этом добавил, что насилие может захлестнуть страну, если 3 ноября на выборах победит бывший вице-президент США Джозеф Байден. Тогда демократы получат возможность провести свои реформы, на которых они настаивают с момента гибели Джорджа Флойда. «Они распустят полицию и оставят американцев без защиты!» — заявил Трамп.

Американские СМИ отмечают, что после отмена запрета оставаться дома, который был введен в целом ряде штатов из-за пандемии COVID-19, в Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Канзас-Сити и ряде других крупных городов отмечается рост преступности. Криминальные элементы воспользовались в своих интересах массовыми протестами против расизма.

Поэтому формально у Трампа и его администрации есть основания для ужесточения методов борьбы с преступностью. Барр, например, всячески подчеркивает, что недавно созданные отряды используются без какой-либо политической подоплеки.

Однако такие объяснения звучат не очень убедительно на фоне того, что говорит Дональд Трамп. «Эти города управляются либералами, и управляются очень глупо. Мы должны покончить с разгулом анархистов и агитаторов», — заявляет президент.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подчеркивает, что Трамп и Барр отправляют новые подразделения исключительно в города, мэрами которых являются демократы. Офицеров в камуфляже Пелоси назвала «штурмовиками, похищающими людей».

С ней согласен сенатор от штата Орегон Джефф Меркли, который заявил, что только авторитарные режимы используют против демонстрантов подразделения, члены которых скрывают свои лица и свою принадлежность.

Мэры 14 американских городов, среди которых Сиэтл, Портленд, Атланта, Чикаго, призвали администрацию Трампа отказаться от проведения операции «Легенда». Они направили совместное письмо на имя Уильяма Барра и Чеда Вулфа, в котором выразили «глубокую обеспокоенность и возражение против размещения федеральных сил в городах США».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в США начался суд над убийцей Джоржда Флойда Дереком Човином. 23 июля стало известно, что Човина и его жену обвинили еще и в неуплате налогов.

Фото Getty Images

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