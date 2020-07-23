В Киеве обнаружили мертвым волонтера, руководителя благотворительной организации «Дом Милосердия Киев» Алексея Кучапина. Он пропал еще 16 июля, а 22 июля стало известно, что его тело нашли в съемной квартире в Днепровском районе Киева. Его исчезновению предшествовали странные обстоятельства. Друзья Алексея сообщили, что он неожиданно вышел из всех волонтерских групп в социальных сетях и перестал отвечать на звонки. Говорил, что собирается ехать в Днепр, но поездка не состоялась. В полиции говорят, что «признаков насильственной смерти не обнаружили», хотя результатов судмедэкспертизы еще нет. Друзья Алексея уверены, что это убийство. По их словам, Алексею неоднократно поступали угрозы. А диван, на котором нашли его тело, был в крови. «ФАКТЫ» выяснили подробности загадочной смерти волонтера.

«Когда 16 июля Алексей неожиданно удалился из групп в соцсетях, стало ясно, что здесь что-то не так»

Поначалу исчезновение Алексея Кучапина связывали с популярным сервисом перевозок Bla Bla Car. Утром 16 июля Алексей говорил жене и друзьям, что для поездки в Днепр будет искать машину на этой платформе. В Днепре он должен был встретиться с другими волонтерами. Но те сказали, что Алексей к ним так и не доехал. После того как информация об исчезновении волонтера появилась в СМИ, в пресс-службе Bla Bla Car заявили, что Алексей Кучапин в последнее время не бронировал никаких поездок и сервисом не пользовался.

Позже выяснилось, что из Киева Алексей Кучапин так и не уехал. Квартиру на улице Комбинатной в Днепровском районе столицы, где нашли его тело, он, по словам друзей, снимал не для себя. Сам он вместе с женой и новорожденной дочкой жил в Деснянском районе.

Алексей Кучапин

— Алексей снимал квартиры для людей, которым помогал. Часто таким образом ему удавалось приютить бездомных. Он стремился помочь всем, кто в этом нуждался, — рассказал «ФАКТАМ» фотограф и друг Алексея Кучапина Александр Чекменев. — Полагаю, что квартиру на улице Комбинатной он снял с этой же целью. Алексей арендовал ее за неделю до произошедшего. Но кто именно в ней жил, мы пока не знаем.

— Кто из родных или друзей разговаривал с Алексеем последний раз?

— Его жена Елена. Несколько недель назад у них родилась дочь Эмма. Алексей так этому радовался… Он, как всегда, активно занимался благотворительностью. Собирался в Днепр, чтобы встретиться там с другими волонтерами. Он помогал нуждающимся много лет. Был глубоко верующим человеком. Алексей рассказывал, что девять лет назад сам чуть не умер. Страдал тогда наркотической зависимостью, из-за чего начались серьезные проблемы со здоровьем. Алексей говорил, что у него уже гнили конечности. Его тогда спасли протестанты. «Я понимал, что умираю, — рассказывал потом Алексей. Сказал тогда: «Господи, если ты меня спасешь, буду служить тебе всю жизнь». Ему удалось избавиться от зависимости и восстановить здоровье. С тех пор он помогал людям. И больным, и бывшим наркоманам, и бездомным. Он принципиально не давал таким людям денег. Но мог их накормить, обеспечить ночлег. Снимал для них квартиры. Делал это и за свой счет, и благодаря пожертвованиям. Его «Дому Милосердия» помогали даже иностранцы. Сам же Алексей жил очень скромно — ему было достаточно футболки, шорт и рюкзака. Больше ему ничего не требовалось.

Принимая пожертвования, он отчитывался за каждую потраченную копейку. Алексей 24 часа в сутки был на связи, быстро отвечал на все сообщения. Естественно, был активен в различных волонтерских группах в соцсетях. Поэтому когда 16 июля он неожиданно удалился из этих групп, стало ясно, что здесь что-то не так. Я уверен, что сам бы он этого не сделал.

Что касается последнего разговора с женой, то это было днем. Он позвонил Лене, напомнил, что вечером едет в Днепр и спросил, что нужно купить из продуктов перед отъездом. Лена сказала. Около двух часов дня Алексей завез домой продукты и уехал. Правда, через 20 минут перезвонил Лене и попросил ее отправить ему с таксистом ключи, которые лежали дома на тумбочке. Что это были за ключи, Лена не знала. Она выполнила его просьбу. Таксист, которого потом опрашивала полиция, говорит, что передал эти ключи Алексею лично в руки. На этом все обрывается. С тех пор Алексей больше не брал трубку. Хотя его мобильный телефон еще три дня был включен.

— Это были ключи от квартиры на улице Комбинатной?

— Возможно. Но мы точно этого не знаем. Никто не мог понять, что происходит, когда Алексей вдруг перестал отвечать на звонки. Мы звонили волонтерам из Днепра, к которым он должен был приехать 17 июля. Но оказалось, что он к ним не доехал. Лена обратилась в полицию. Полицейские вроде как начали что-то выяснять только на третий день. И то, что происходило дальше, было очень странно.

«Жена узнала о смерти мужа из новостей»

По словам Александра, жене Алексея Кучапина о смерти мужа сотрудники полиции не сообщили.

— Лена узнала об этом из новостей, — говорит Александр. — Только представьте ее шок… Это было утром 22 июля. Накануне, 21 июля, я сам пошел к тому дому на улице Комбинатной. Уже знал, что Алексей там для кого-то снимал квартиру, и надеялся найти хоть какую-то зацепку. Хотел показать его фотографию консьержам. Я пришел туда около шести часов вечера. И выяснил, что еще днем там, оказывается, были сотрудники полиции. Заходили они в квартиру или нет, не знаю. Известно только, что они побывали в этом доме и ушли. А в два часа ночи (то есть в ночь на 22 июля) из квартиры, оказывается, вынесли труп Алексея. Об этом мне уже потом рассказали соседи. Прочитав сообщение полиции о том, что Алексей найден мертвым, я опять пошел к дому на Комбинатной. И жильцы дома рассказали, что ночью в черном мешке сотрудники полиции вынесли из квартиры труп. А сразу после этого какие-то люди вынесли на мусорку диван, на котором обнаружили труп Алексея. Увидев этот диван, я ужаснулся: на нем были следы крови. Не понимаю, почему его не приобщили к делу как вещдок. Ведь еще даже не было судебно-медицинской экспертизы!

Выброшенный на свалку диван с пятнами крови

Александр уверен, что Алексей умер не своей смертью.

— И этот залитый кровью диван, и внезапный выход Алексея из волонтерских групп. Это более чем странно, — говорит Александр. — Но, похоже, что полиция не собирается ничего расследовать. Мы же пытаемся сделать все возможное для того, чтобы дело не замяли.

— Как вы считаете, кто мог его убить?

— Не исключено, что Алексей стал жертвой своей же доброты. Мы предполагаем, что он снимал ту квартиру на Комбинатной для кого-то из своих подопечных. Он часто так делал, в этом нет ничего необычного. Но вот что это были за подопечные? Он мог привести туда людей с улицы, которым хотел помочь. Вероятно, они (или же это был один человек) пожили там несколько дней, втерлись к нему в доверие. Перед отъездом в Днепр Алексей мог заехать в эту квартиру, чтобы проверить, все ли в порядке. Точно знаю, что у него были с собой деньги — как минимум несколько тысяч гривен. И вполне возможно, что человек, который благодаря Алексею жил в этой квартире, захотел эти деньги забрать… Это всего лишь предположение. Но его нельзя исключать. Проблемы со здоровьем, которые были у Алексея девять лет назад, остались в прошлом. Он вел здоровый образ жизни, не курил, вообще не употреблял спиртного и не жаловался на самочувствие. В августе ему должно было исполниться 40 лет.

«В последнее время Лёша активно занимался расследованием продажи детей»

В том, что Алексей Кучапин умер своей смертью, сомневаются и другие друзья волонтера. Например, священник Захария Керстюк сообщил в Facebook, что Алексею угрожали. Захария Керстюк написал, что Алексей, помогая бездомным и инвалидам на киевском железнодорожном вокзале, явно мешал тем, кто наживался на этих людях.

«Вокзальные» угрозы стали реальностью. Они сдержали свое слово и начали убирать тех, кто (по их мнению) дестабилизировал обстановку внутри удерживаемых ими в рабстве людей. На наш вопрос, что такого в том, что мы кормим бездомных, они часто отвечали, что бездомные видят в нас надежду и неохотно исполняют их «приказы» попрошайничать в метро, электричках и т. д. Они клялись, что сделают все, чтобы мы больше никогда не появлялись в местах обитания бездомных, и сделают это так, «что люди будут считать это естественной смертью».

Этой зимой на вокзале ко мне подошел полицейский и предупредил, что, если мы не перестанем приходить на вокзал, он сделает так, что ко мне подойдет бездомный и со спины заколет меня ножом. А они преподнесут это как бытовой конфликт — мол, я отказал ему в помощи и тот отомстил… Увидев, что нас не удалось запугать, они стали силой вытеснять нас с вокзала. Полиция уже не просто препятствовала нашей деятельности, но и применила к нам силу. Чтобы остановить этот беспредел, мне пришлось обратится за помощью к Антону Геращенко, и только после его вмешательства «зимний ад» на вокзале (который длился почти два месяца) прекратился. Но не угрозы… И вот теперь Лешу находят мертвым…" — написал в Facebook Захария Керстюк.

Священник сообщил, что у Алексея могли быть и другие недоброжелатели:

«В последнее время Лёша активно занимался расследованием продажи детей и пытался помочь вырваться из рабства незаконно удерживаемым девочкам-сиротам. Также пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры. И еще он критиковал социальный департамент КМДА за то, что они отмывали деньги на помощи бездомным, а помощи никакой во время карантина не оказывали. И многое другое…»

В пресс-службе полиции Киева тем временем сообщили, что, так как криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти, открытое по статье «Умышленное убийство» уголовное производство переквалифицировали с дополнительной квалификацией — «естественная смерть». Результатов судмедэкспертизы пока нет. «ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти другого волонтера. В Житомире в подъезде дома нашли застреленным предпринимателя, волонтера и бывшего военнослужащего-разведчика 95-й бригады Олега Котенко.

Фото со страницы Александра Чекменева в Facebook

774

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter