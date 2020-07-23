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«Потушили сигарету о грудь и засовывали окурки в рот: в полиции под Одессой избили ветерана АТО (фото)
Полиция Одесской области начала служебное расследование по факту возможного избиения полицейскими жителя города Болграда. Он обратился в отдел полиции, требуя разыскать супругу и малолетних детей, скрывшихся от него в реабилитационном центре. (Ранее под Днепром полицейские пытали задержанного, выбивая у него признание.)
Как сообщили в региональном главке Нацполиции, 22 июля в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в Болградскую центральную районную больницу обратился 29-летний мужчина, у которого ряд телесных повреждений.
«Травмы, по его словам, он получил от местных полицейских. Для объективной проверки обстоятельств этого события руководство главка назначило служебное расследование. Сейчас опрошены работники полиции и гражданские лица, которые были очевидцами», — заявили в главке.
Установлено, что мужчина — местный житель, который в мае этого года обращался в полицию с просьбой разыскать своих пропавших родственников — супругу и двух малолетних детей.
Как отмечается, правоохранители установили их местонахождение. Выяснилось, что семья находится в одном из реабилитационных центров для жертв домашнего насилия. Предоставленная информация не удовлетворила мужчину, и он несколько раз приходил в подразделение полиции выяснять отношения.
«Во время последнего такого визита, 22 июля, правонарушитель устроил очередную ссору с одним из полицейских, нецензурно выражался в его адрес и плюнул в лицо. Поскольку на требование прекратить противоправные действия нарушитель не реагировал, к нему были применены наручники», — сообщили в главке.
Как утверждают в полиции, в ходе столкновения оба его участника — полицейский и посетитель — получили телесные повреждения в виде ссадин.
«Это было зафиксировано во время медицинского осмотра, который они сразу же прошли. Других телесных повреждений на момент осмотра выявлено не было», — заверяют в полиции.
На правонарушителя полицейские составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) УКУ и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Вместе с тем, несколько часов спустя в полицию поступило сообщение от медицинских работников: мужчина самостоятельно обратился в районную больницу, где ему поставили предварительный диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины головы и ушиб бедра». Потерпевший утверждает, что его избили полицейские.
Сейчас правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах мужчина получил указанные телесные повреждения и причастны ли к этому представители полиции. По результатам проверки материалы служебного расследования будут направлены в ГБР.
А вот по данным местных журналистов, пострадавший посетитель отдела полиции Тарас — ветеран АТО (проходил службу в отдельном батальоне 79-й бригады в 2014 году и позже, с 2016-го по 2018 годы), переселенец из Крыма. В полицию обратился потому, что при расставании жена забрала его документы.
Потерпевший утверждает, что в полиции его заковали в наручники, после чего повалили на пол и избили несколько полицейских. Также он рассказал, что над ним издевались: потушили сигарету о грудь и засовывали окурки в рот.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Николаевской области. Полицейские, расследовавшие дело о хищении электроэнергии, зверски избили мужчину после обыска.
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