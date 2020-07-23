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Модель Playboy, спавшая с Роналду, купила футбольный клуб: фото красотки (видео)
Модель Playboy Даниэлла Чавес, которая во время каратина нашла способ, как заставить поклонников не выходить из дома, купила у себя на родине футбольный клуб третьей лиги «Ранкагуа Сур», пообещав вывести команду в элитный дивизион чемпионата Чили.
Кстати, в свое время аппетитная блондинка, у которой более 13 млн подписчиков в Instagram, хвасталась тем, что в 2015 году переспала с легендой футбола Криштиану Роналду, когда у португальца были отношения с россиянкой Ириной Шейк.
«Поначалу Криштиану был очень застенчивым, но когда осмелел, стал настоящим мужчиной, хотя и немного испуганным. Он любил меня, но дело было не в этом. Я просто хотела осуществить мечту и заняться с ним сексом. Меня восхитило его тело. Ему понравились мое лицо, моя грудь и тот факт, что он никогда не спал с моделью Playboy», — рассказывала Даниэлла Чавес в интервью The Sun.
Отметим, что Даниэлла Чавес родилась в 1990 году в городе Лас-Кондес. Девушка с детства мечтала стать моделью и увлекалась модными журналами. С 16 лет она стала ходить на кастинги и модельные показы. В 2014 году Даниэлла попала в Playboy, став девушкой месяца. По словам Чавес, ее формы и тело натуральные.
Кстати, в прошлом году Даниэлла прославилась тем, что открыла грудью бутылку, бросив вызов звезде ММА Конору Макгрегору.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-модель Playboy приобрела румынский футбольный клуб «Херманнштадт».
Фото Instagram392
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.