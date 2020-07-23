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Под Одессой мужчина открыл стрельбу по полицейским (фото)
В четверг, 23 июля, на следующий день после теракта в Луцке, в полицию поступило сообщение от председателя одного из сельсоветов Арцизского района (на юге Одесской области) о том, что из дома 60-летнего местного жителя слышны выстрелы. На место происшествия прибыли сотрудники территориального отдела полиции. Увидев правоохранителей, мужчина через окно своего дома продемонстрировал им пистолет и заверил, что выстрелит, если они приблизятся.
В ответ на требование полицейских сдать оружие мужчина открыл стрельбу в их направлении.
Правонарушителя разоружили и доставили в отдел полиции. У стрелка изъяли пневматический пистолет.
По счастливой случайности, никто не пострадал. Злоумышленник задержан. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость мужчины.
В тот же день в Полтаве 32-летний террорист Роман Скрипник угрожал полицейским взорвать гранату, затем взял в заложники начальника уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. Отпустив полковника, террорист скрылся.
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