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Происшествия

Под Одессой мужчина открыл стрельбу по полицейским (фото)

21:13 23 июля 2020
Задержанный стрелок

В четверг, 23 июля, на следующий день после теракта в Луцке, в полицию поступило сообщение от председателя одного из сельсоветов Арцизского района (на юге Одесской области) о том, что из дома 60-летнего местного жителя слышны выстрелы. На место происшествия прибыли сотрудники территориального отдела полиции. Увидев правоохранителей, мужчина через окно своего дома продемонстрировал им пистолет и заверил, что выстрелит, если они приблизятся.

В ответ на требование полицейских сдать оружие мужчина открыл стрельбу в их направлении.

Правонарушителя разоружили и доставили в отдел полиции. У стрелка изъяли пневматический пистолет.

По счастливой случайности, никто не пострадал. Злоумышленник задержан. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость мужчины.

В тот же день в Полтаве 32-летний террорист Роман Скрипник угрожал полицейским взорвать гранату, затем взял в заложники начальника уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. Отпустив полковника, террорист скрылся.

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