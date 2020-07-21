24 июля 2020

Одни называли его гением. Другие — выскочкой. А он на самом деле был и тем, и другим. Вот только по поводу его образования никто не спорил. Потому что образования у него не было никакого. Архип Куинджи, день памяти которого отмечается 24 июля, родился в Мариуполе в семье бедного сапожника-грека. Он так рано остался без родителей и так рано стал зарабатывать на жизнь собственным трудом, что на счёт его покровителей никаких версий даже не возникало. Покровительствовать ему мог только сам Господь. Это понимали все и поэтому говорили, что талант у Куинджи от Бога.

Поехав в Крым, чтобы стать учеником у известного художника Айвазовского, юноша удостоился чести лишь растирать тому краски. Да порой ещё получать странные поручения — типа покраски забора. А он с утра до вечера хотел рисовать — на обрывках бумаги, на стенах, на том же старом заборе… Так и не дождавшись соизволения Айвазовского стать его учеником, Куинджи отправился в Одессу, где какое-то время работал ретушёром у одного из местных фотографов. Но всё это было не то, не то, не то. Ему хотелось стать настоящим художником. Но для этого у него не было ни денег, ни возможностей, ни меценатов.

В Санкт-Петербурге, где неудачливый самоучка студентом стать так и не смог, зато хотя бы получил разрешение быть вольным слушателем академии художеств, он решил доказать всем, что настоящий талант способен творить невозможное. И доказал! Каждая его новая работа для многих становилась открытием. Картина «Татарская сакля в Крыму» приносит первый настоящий успех. За картину «Снег» Куинджи получает бронзовую медаль выставки в Лондоне в 1874 году. А «Украинская ночь» вызывает у искушённой художественной публики уже настоящий фурор. Известный художник Михаил Нестеров вспоминал: «Перед картиной „Украинская ночь“ Куинджи всё время была толпа совершенно поражённых и восхищённых ею зрителей…»

Потом не меньше разговоров было и о картинах «Чумацкий шлях в Мариуполе» и «Лунная ночь над Днепром». Кстати, о второй работе, когда она ещё даже не была закончена, на одном из званых ужинов восторженно рассказал писатель Иван Тургенев. Услышав его рассказ, великий князь Константин Константинович на следующий же день отправился в мастерскую к художнику. На вопрос высокого гостя, в какую сумму автор оценивает свой шедевр, Куинджи ответил: «Да зачем она вам? Всё равно ведь не купите». Художник не узнал в посетителе внука самого царя. А тот продолжал настаивать. И тогда, дабы гость отвязался, Куинджи назвал небывалую по тем временам цену — 5 тысяч рублей! И вдруг услышал: «Хорошо. Оставляю её за собой…» Потом поговаривали, что великий князь так влюбился в «Лунную ночь над Днепром», что несколько лет даже брал её с собой в длительные морские путешествия.

На пике славы Куинджи неожиданно для всех вдруг куда-то исчез. Долгих 20 лет о нём не было известно практически ничего. Поправив своё материальное положение, художник присмотрел себе в Мариуполе невесту-гречанку. Свадебный костюм ему помогал в Париже подбирать сам Илья Репин… А потом Куинджи с головой окунулся в работу. Экспериментировал с красками, добивался невероятных эффектов «подсветки», вызывая зависть у других художников своими успехами в этом. Репин писал: «Люди диву даются, некоторые даже плачут перед его новыми произведениями. Пытаются их потрогать…»

Кстати, несколько картин Архипа Ивановича Куинджи можно увидеть и в Киеве. Можно просто насладиться их созерцанием. А можно найти в них удивительное созвучие с некоторыми произведениями великого нашего современника Ивана Степановича Марчука, который своей неповторимой техникой сумел прийти к не менее потрясающим эффектам отображения на холсте загадочной украинской ночи над Днепром…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.