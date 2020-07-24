Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

Согласно последним соцопросам, ни один из потенциальных кандидатов в мэры Киева пока не конкурирует с высокими рейтингами Виталия Кличко. Однако не все так однозначно. Для действующего мэра Киева идеальным сценарием, по мнению политологов, был бы выигрыш в первом туре. Однако вряд ли самостоятельно ему это удастся сделать, так как согласно исследованиям опубликованным Цетром Разумкова, партия Порошенко может получить 20% поддержки киевлян. Поэтому-то у Кличко и нет ответа на вопрос, к кому ему стоит примкнуть, чтобы добрать необходимые голоса в первом туре.

Как показывает практика, самый высокий рейтинг в самом начале кампании абсолютно не гарантирует однозначной победы. Вспомнить хотя бы президентскую гонку, когда самый высокий рейтинг среди кандидатов был у Юлии Тимошенко, которая в итоге финишировала лишь с третьим результатом, пропустив вперед и Петра Порошенко, и Владимира Зеленского. Да и сам Кличко по состоянию на конец 2013 года был лидером президентских рейтингов, оставляя позади действующего президента Виктора Януковича, однако в президентской кампании в итоге не участвовал.



Рейтинги, которые публиковались в начале нынешнего лета, вполне возможно, ближе к официальному старту кампании будут существенно «откорректированы», поскольку Кличко вошел в нее спокойно и без особого надрыва. Ближе к выборам ситуация может резко измениться, и у городского головы могут появиться серьезные проблемы. Ведь в Офисе президента Кличко рассматривают не только как потенциального компаньона по столице, но и как оппонента Зеленского на следующих президентских выборах. Поэтому их задача — или «задушить в своих объятиях», или «поставить в стойло», как, например, глава Офиса президента — на тот момент Андрей Богдан — объявил публичную войну столичному градоначальнику.



Очевидно, что «Слуги народа», имея своего кандидата в мэры, будут стараться пустить рейтинг мэра «под откос», чтобы сделать Кличко более сговорчивым. Особенно в ситуации, когда пока не понятно, с кем и как мэр Киева будет создавать коалицию в новом Киевсовете.



Ответа на этот вопрос у Зеленского требуют уже сейчас, шантажируя Кличко своими инструментами влияния. Но понимает ли мэр готовящуюся для него уловку?



«Создается впечатление, что Виталий Кличко уже полностью расслабился и надеется, что у него мэрство практически в кармане. Однако на его месте я бы еще не праздновал победу. Осенью ситуация может измениться, и „заоблачный“ рейтинг Кличко существенно снизится. Де-факто у него месяц, чтобы понять как, с кем и против кого он собирается вести эту кампанию», — об этом заявил кандидат политических наук, сотрудник Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Ростислав Балабан.



«Выдвижение Ирины Верещук не просто шантаж Кличко должностью председателя КГГА, это еще и демонстрация того, что «слуги» грозятся развернуть информационную атаку против мэра, если тот будет петлять «між краплями», — отметил Балабан.



Выдвижение Верещук позволяет «Слуге народа» реанимировать убийственный для рейтинга Кличко вопрос: разделение полномочий мэра Киева и председателя Киевской горгосадминистрации. Профильный Комитет парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал ко второму чтению скандальный законопроект № 2143−3 «О городе Киеве — столице Украины». В первом чтении его приняли 3 октября прошлого года, и с тех пор он ждал своего часа.



Принятие этого закона может превратить Кличко в «Черновецкого-2». Напомним, что после победы Виктора Януковича на президентских выборах де-факто столицей в 2010—2013 годах руководил делегированный Партией регионов председатель КГГА Александр Попов. То есть, даже выиграв мэрские выборы, Виталий Кличко может быть существенно ограничен в выполнении своих полномочий. А вся власть, как и во времена Януковича, сосредоточится в руках главы Киевской горгосадминистрации, кандидатом на должность которого уже называют ту же Ирину Верещук.



По мнению Ростислава Балабана, у всех этих политических манипуляций Офиса президента единственная цель — «привязать Кличко к себе, чтобы тот никогда не смог составить конкуренцию Зеленскому в общегосударственном масштабе, чтобы тот даже не смел думать о будущем президентстве».



То, что «Слуги народа» будут искусственно «сбивать» рейтинг Кличко и вести против него жесткую информационную войну, уже не является секретом. Вопрос в одном — в масштабах этой войны. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нардеп «СН» Александр Дубинский рассказал, что лично вел дискредитирующую информационную кампанию против мэра на одном из наиболее рейтинговых телеканалов.



На опубликованном видео во время своего выступления на праймериз партии «Слуга народа» в присутствии президента Украины Зеленского, спикера Верховной Рады Разумкова, главы Офиса президента Ермака и премьер-министра Шмыгаля Дубинский заявил, что он обсуждал с президентом использование силового ресурса на киевских выборах против Кличко.



«Пока вы сейчас видите опросы, где у него 40%, а у нас — 7%, это просто потому, что мы не начали наступать. И как только мы начнем и будем делать это одной командой, вы увидите, как он поплывет. А если еще будут подниматься эти уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем говорили, я думаю, что он даже не доживет до выборов», — сказал Дубинский.



Какой же может быть выход у Виталия Кличко, чтобы сохранить высокие рейтинги и не потерять контроль над ситуацией в Киеве? Балабан считает, что действующему мэру «стратегически важно точно определить своих союзников и врагов».



В частности, опрос общественного мнения показал, что «Слуга народа» стремительно теряет уровень популярности в Киеве, зато партия Петра Порошенко «Европейская солидарность», от которой Виталий Кличко и баллотировался в мэры в 2015 году, вышла на первую позицию. Действительно, до 50% Кличко может добрать за счет поддержки политических сил Майдана, что даст возможность обеспечить ему победу в первом туре и хорошо отпозиционироваться в плане независимости от Офиса президента. Это также обеспечит формирование в Киевсовете промэрского большинства. Что очень важно в свете кардинального падения поддержки партии Зеленского в столице.



В ином случае, если власти удастся разъединить и раздробить национально-демократические силы в столице, то места в киевском «парламенте» захватят «Слуги народа» со своими ситуативными партнерами по коалиции, которые также сейчас выступают против Кличко: партией «Победа Пальчевский», ОПЗЖ, партией «Сила и честь» Игоря Смешко и т. п. В таком случае мэру действительно нужно будет идти на сотрудничество со «слугами народа», разделив с ними общеполитическую ответственность, и — хуже всего — войти в единую коалицию с политической силой кума Путина Виктора Медведчука.



В случае реализации наихудшего для него сценария выборов Виталий Кличко рискует оказаться в пикантной ситуации. Он потеряет не только власть в Киеве, но и политическую перспективу, которые для него крайне важны, учитывая потенциальный рост его общеукраинского рейтинга. Ведь очевидно, что главная цель киевского мэра — не просто выиграть бой во втором раунде, но и не получить техническое поражение по очкам.



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