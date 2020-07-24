Грановский хочет получить 30% мест в списках ЕС для своих людей, – политолог

Бывший народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Грановский хочет получить 30% мест в списках «Европейской солидарности» для своих людей. Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

«Интересные вещи рассказывают по ситуациям в избирательном штабе БПП-ЕС… Что вполне логично — на выборах в местные советы ЕС проходит уверенно, доедая „Голос“. Самое время делить шкуру неубитого медведя… Итак, бывший народный депутат, один из самых влиятельных соратников Петра Алексеевича Александр Грановский включается в процесс, но хочет получить 30% мест в списках для своих людей. Мотивирует тем, что он один из самых влиятельных политиков в этой команде», — написал Сазонов.

По словам политолога, Грановский утверждает, что именно благодаря своим связям он смог добиться закрытия уголовных дел против Петра Порошенко.

«Такой подход вызвал, мягко говоря, непонимание у самого Петра Порошенко. У которого, между нами, благодарность всегда была не самой сильной стороной. Он считает, что дела закрыл исключительно благодаря своей активной политической риторике, хорошим адвокатам, личным договоренностям с генпрокурором и поддержке западных партнеров. Так что 30% - это очень много. В общем, интересные процессы идут. Будем внимательно следить за развитием событий и ждать…» — резюмировал Сазонов.

По информации СМИ, Грановский арендовал помещение под штаб в одномандатном округе № 208 (Бахмач, Черниговская область), где в октябре запланированы довыборы в Верховную Раду.

По данным журналиста Сергея Гришина, плацдармом для возвращения Грановского выбран 208-й округ в Черниговской области, поскольку уже скоро там должны пройти довыборы в Раду.

«Плацдармом для возвращения выбран 208-й округ, поскольку уже скоро там должны пройти довыборы в Раду. Больше всего участия Грановского сейчас боится команда Ляшко, так как рассчитывали, что выборы пройдут без сюрпризов. Сам Грановский уверяет радикалов, что баллотироваться не будет, усыпляя бдительность „ляшковцев“, но в реальности уже разворачивает штабы в области», — говорится в сообщении.

Как сообщила «КП в Украине», курировать кампанию будет экс-глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Напомним, после проигрыша на выборах в парламент на 169-м округе в Харькове в прошлом году, за неделю до потери депутатской неприкосновенности, Грановский покинул территорию Украины. По данным журналистов, Грановский скрывается в Израиле — в сеть попали фото его израильского паспорта.

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