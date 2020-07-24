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«Александрия» — «Мариуполь»: где смотреть онлайн матч плей-офф за путевку в Лигу Европы

10:02 25 июля 2020
Александрия&nbsp;— Мариуполь

В субботу, 25 июля, в Киеве и Александрии состоятся полуфинальные поединки за последнюю еврокубковую путевку от Украины (напомним, что «Шахтер» и «Динамо», назначившее главным тренером Мирчу Луческу, стартуют в Лиге чемпионов, а «Заря» и «Десна» — в Лиге Европы). Впервые за четыре месяца на трибунах смогут присутствовать болельщики (не более 25 процентов от вместимости арен).

В первой встрече на столичном «Олимпийском» сыграют «Колос» (шестое место в регулярном чемпионате) и «Днепр1» (седьмое). В матче, который доверено судить харьковчанке Екатерине Монзуль, будет задействована система видеопомощи арбитру (рефери VAR — Евгений Арановский из Киева).

В нынешнем сезоне подопечные Руслана Костышина и Дмитрия Михайленко пересекались дважды. В первой встрече «Днепр-1» одолел соперника на своем поле (2:1), а во второй «Колос» на столичной «Оболонь-Арене» взял более чем убедительный реванш (4:0).

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение небольшое преимущество гостям. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу команды из Коваливки принимает с коэффициентом 2,70, на ничью в основное время — 3,50, на успех гостей из Днепра — 2,55.

На стадионе «Ника» сойдутся «Александрия» (пятая позиция) и «Мариуполь» (восьмая), которые в этом сезоне уже обменялись домашними победами (2:1 в Мариуполе и 3:1 в Александрии). Арбитр встречи — Анатолий Абдула из Харькова.

Букмекеры в предстоящем матче — на стороне подопечных Владимира Шарана: ставки на победу «Александрии» — 1,86, на мирный исход в основное время — 3,75, на выигрыш команды Александра Бабича — 4,00.

Чемпионат Украины. Плей-офф за путевку в Лигу Европы. ½ финала

25 июля (суббота)

«Колос» — «Днепр-1» 17:00 «Футбол 1»

«Александрия» — «Мариуполь» 19:30 «Футбол 1»

Напомним, что финальный матч плей-офф состоится 29 июля, на поле команды, занявшей в чемпионате страны более высокое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент «Динамо» Игорь Суркис провел эмоциональный разговор с ультрас.

Фото ФК «Александрия»

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