Работали по 15 часов под палящим солнцем: на Херсонщине освободили «рабов» (фото)

В Скадовском районе Херсонской области в ходе спецоперации полицейские отдела по борьбе с торговлей людьми полиции с участием КОРДа «накрыли» так называемый трудовой лагерь, в котором содержались 13 человек. Ранее на Харьковщине разоблачили супругов-фермеров, которые держали в трудовом рабстве 9 человек.

Как оказалось, хозяин домовладения — 30-летний цыган — занимался поставкой «рабочей силы» местным фермерам. Людей он вербовал в Кировоградской и Закарпатской областях Украины. В основном это были бездомные, вернувшиеся из мест лишения свободы. Им он обещал заработок 50 гривен в день, жилье и питание. Будущих работников он поселял в сарае в своем домовладении. При этом свободно выйти оттуда было невозможно — двери запирались. Утром на своем микроавтобусе рабовладелец развозил людей на работу, а вечером вез обратно. Работать приходилось по 15 часов в сутки.

Фермеры расплачивались с ним за выполненную работу, однако сами работники этих денег не видели. На претензии «хозяин» отвечал, что недовольных сдаст в полицию, и им уготовано место в тюрьме, применял другие методы психологического давления.

Так продолжалось с начала лета, пока двое из пленников не сбежали с поля, и не обратились к полицейским.

Как сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Херсонщины Олег Шанько, в так называемом «трудовом лагере» находилось 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Люди работали на полях с 5 часов утра и до сумерек, в основном под палящим солнцем.

Спецоперация по ликвидации «спецлагеря» прошла рано утром. Уголовное производство открыто по статьям «незаконное лишение свободы или похищение человека» и «торговля людьми».

Освобожденным гражданам оказывается медицинская и психологическая помощь. Что будет с ними дальше — пока не ясно.

Ранее «ФАКТЫ» собщали, что под Одессой из трудового рабства освободили около ста человек. Одесских рабовладельцев, которые три года издевались над людьми, отдали под суд.

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