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Эксперт прокомментировал заявление Дубинского: «Атака на Кличко дискредитирует президента» (видео)
Любой приход к Кличко кого-либо из правоохранительных органов будет свидетельствовать о том, что это спланированная системная акция против него с подключением административного ресурса, правоохранительных органов и с осознанного одобрения главы государства и спикера парламента. Такое мнение озвучил эксперт Дмитрий Спивак в ТВ-эфире, комментируя видео, на котором нардеп Александр Дубинский заявил, что обсуждал с Зеленским уголовные дела, где может фигурировать киевский мэр.
Спивак назвал подобные заявления возвращением во времена предшественников.
«Я смею предположить, что любой приход к Кличко кого-либо из правоохранительных органов будет свидетельствовать о том, что это спланированная системная акция против Кличко уже с подключением административного ресурса, с подключением правоохранительных органов, с осознанного „одобрямса“ главы государства, спикера
По его словам, глава государства не должен вмешиваться в выборы мэров и органов местного самоуправления.
«Я бы очень не рекомендовал бы молодому президенту Владимиру Зеленскому идти проторенной дорожкой своих предшественников, когда вопросы мэров крупных городов решались не путем, собственно, голосования жителей этих городов, а на Банковой. Давайте уже отходить от таких плохих украинских традиций», — резюмировал эксперт.
Ранее блогер Елена Монова на своей странице в Facebook со ссылкой на канал DubinskyPro опубликовала видео с праймериз кандидатов в мэры Киева от «Слуги народа».
На опубликованном видео во время своего выступления в присутствии президента Зеленского, спикера Верховной Рады Разумкова, главы Офиса президента Ермака и премьер-министра Шмыгаля нардеп Александр Дубинский заявил, что он якобы обсуждал с президентом использование силового ресурса на киевских выборах против Кличко.
«Пока вы сейчас видите опросы, где у него 40%, а у нас — 7%, это просто потому, что мы не начали наступать. И как только мы начнем и будем делать это одной командой, вы увидите, как он поплывет. А если еще будут подниматься эти уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем говорили, я думаю, что он даже не доживет до выборов», — сказал Дубинский.170
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