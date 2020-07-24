Полномасштабная война на Кавказе: чем грозит конфликт между Азербайджаном и Арменией

Резкое обострение ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном создало реальную угрозу начала полномасштабной войны на Кавказе. Призывы международного сообщества к сдержанности и политическому решению конфликта Ереван и Баку словно не слышат. Власти двух бывших советских республик выдвигают взаимные обвинения друг против друга. В Азербайджане звучат массовые призывы к записи добровольцев в армию. В России и ряде других стран начались столкновения между армянами и азербайджанцами. В пятницу, 24 июля, немецкая газета Die Tageszeitung опубликовала интервью с известным экспертом по Кавказу Уве Хальбахом. 71-летний представитель берлинского фонда «Наука и политика» (SWP), специализирующийся на странах Восточной Европы, считает опасность начала войны между Азербайджаном и Арменией реалистичным сценарием. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой публикации.

— Господин Хальбах, как конфликт вокруг Нагорного Карабаха отличается от других подобных конфликтов на постсоветском пространстве, например, в Южной Осетии и на востоке Украины?

— До начала конфликта на востоке Украины, на Донбассе, все эти конфликты описывались как замороженные. Но Нагорный Карабах показал, что на это нельзя полагаться. Конфликт неоднократно вспыхивал снова и снова, например, в апреле 2016 года. Это происходит и сейчас. Да и в относительно спокойное время мелкие перестрелки между военными двух стран не прекращались. Поэтому конфликт вокруг Нагорного Карабаха нельзя считать замороженным. Еще одно отличие от других конфликтов на постсоветском пространстве заключается в разном распределении интересов внешних сил.

— Как вы оцениваете роль России в данном контексте?

— У России есть военная база в Армении, при этом РФ поставляет оружие обеим сторонам. Однако Москва, в отличие от ситуации с Абхазией и Южной Осетией, напрямую не присутствует в Нагорном Карабахе. По моему мнению, Кремль занимает в этом конфликте скорее нейтральную позицию. Об этом свидетельствует и то, что во время недавней эскалации Россия призывала обе стороны к сдержанности.

— Какова позиция других внешних сил в регионе?

— Российская позиция в конфликте вокруг Нагорного Карабаха не очень отличается от позиций США и других западных действующих лиц, например, Франции. Это значит, что в данном конфликте мы имеем дело с меньшей геополитической конкуренцией между Россией и Западом, которая очевидна в случае с Грузией или Украиной.

— А Турция?

— В конфликте вокруг Нагорного Карабаха это единственная внешняя сила, занявшая одностороннюю позицию. Анкара ясно заявила, что поддерживает Азербайджан, и готова оказать ему любую помощь в случае войны.

— Каковы, по вашему мнению, перспективы разрешения конфликта?

— Для начала необходимо избежать худшего. Это значит, нужно постоянно призывать стороны к проявлению сдержанности и невступлению в войну. Однако такая опасность реальна. Признаков политического решения конфликта по-прежнему не видно. Между сторонами имеются существенные противоречия. Со стороны Азербайджана условием для решения конфликта является вывод армянских войск как минимум из семи областей вокруг Нагорного Карабаха. Армянская сторона настаивает на гарантиях безопасности для Нагорного Карабаха. Однако в настоящий момент они не предоставлены.

— Азербайджан также выступает против участия Нагорного Карабаха в переговорах. Армения, напротив, требует этого…

— Требование Армении мне понятно. Оно основано на том, что Нагорный Карабах является непосредственной частью конфликта, и именно он наиболее пострадал. Кроме того, Нагорный Карабах участвовал в переговорах до 1998 года. Потом его исключили из этого процесса. Минская группа ничего не предпринимает для того, чтобы изменить данную ситуацию.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Tigran Petrosyan / Die Tageszeitung)

Напомним, переговорный процесс по мирному урегулирования конфликта идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В группу входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

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