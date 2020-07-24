Когда можно рисковать или стричь волосы: лунный календарь на неделю

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 27 июля по 2 августа 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или принимать ванну, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Гороскопы на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.

27 июля

Символ дня: летучая мышь

Характеристика: необходимо максимально сократить общение, особенно с близкими людьми.

Бизнес и финансы: велика вероятность потерь, поэтому заключение сделок и подписание договоров лучше перенести.

Личная жизнь: новое знакомство может оказаться судьбоносным.

Здоровье: велика вероятность обострения сердечно-сосудистых заболеваний и пищевых отравлений.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами рекомендуется отложить — в этот день лучше даже не расчесываться.

Спорт: занимаясь физкультурой, нужно предпочесть умеренную физическую нагрузку.

Дом, сад, огород: не стоит готовить, зато можно делать мелкие ремонтные работы. Можно рыхлить землю, подкармливать и поливать растения.

28 июля

Символ дня: родник

Характеристика: во время работы важно думать не о результате, а о процессе.

Бизнес и финансы: от покупок и финансовых операций лучше отказаться.

Личная жизнь: можно мириться с близким человеком, особенно если ссора затянулась.

Здоровье: могут напомнить о себе хронические заболевания, которые необходимо лечить в соответствии с рекомендациями семейного врача.

Уход за внешностью: можно ухаживать за волосами в домашних условиях.

Спорт: из-за риска травмироваться физическая нагрузка должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: в саду не стоит обрезать растения — они могут погибнуть. Домашними делами рекомендуется заниматься по мере необходимости.

29 июля

Символ дня: лабиринт

Характеристика: необходимо проявлять терпимость и снисходительность к чужим слабостям.

Бизнес и финансы: важные дела лучше отложить на другое — более удачное — время.

Личная жизнь: рекомендуется провести день в одиночестве — так ни с кем не удастся поссориться.

Здоровье: поскольку все болезни этого дня — от нервов, необходимо во что бы то ни стало сохранять спокойствие.

Уход за внешностью: от манипуляций с волосами рекомендуется отказаться.

Спорт: физическая активность вызовет прилив сил, которые можно будет направить на трудоемкие дела и задачи.

Дом, сад, огород: домашние дела успехом не увенчаются, поэтому лучше посвятить время отдыху. Корнеплоды и лук можно убирать на длительное хранение.

30 июля

Символ дня: корона

Характеристика: люди из прошлого посланы для того, чтобы сделать выводы, которые впредь позволят не совершать прежних ошибок.

Бизнес и финансы: новые дела успехом не увенчаются.

Личная жизнь: не стоит возвращаться к былым возлюбленным — толку от такой встречи все равно не будет.

Здоровье: заболев, необходимо принимать срочные меры — прежде всего, обратиться к врачу.

Уход за внешностью: манипуляции с волосами позволят их оздоровить.

Спорт: физические нагрузки показаны в любом виде.

Дом, сад, огород: от домашних дел лучше отказаться. Рекомендуется заготавливать урожай впрок — консервировать и засаливать его.

31 июля

Символ дня: сердце

Характеристика: идеальный день для новых начинаний.

Бизнес и финансы: риск, если он оправдан, принесет желаемую прибыль.

Личная жизнь: благоприятным будет общение с родственниками и друзьями.

Здоровье: необходимо — хотя бы на время — отказаться от алкоголя и курения.

Уход за внешностью: можно ухаживать за волосами в домашних условиях.

Спорт: показана физическая активность любой сложности.

Дом, сад, огород: день подходит для любых домашних дел. Можно обрабатывать землю, главное, не задеть корни растений — это может привести к их гибели.

1 августа

Символ дня: колесо

Характеристика: чрезмерная эмоциональность может стать причиной опрометчивых поступков, о которых впоследствии придется пожалеть.

Бизнес и финансы: решение финансовых вопросов лучше отложить — слишком велик риск досадных ошибок.

Личная жизнь: не стоит обманывать близких людей — ложь довольно быстро обнаружится, а отношения испортятся надолго.

Здоровье: в этот день лекарства будут усиленно впитываться в кровь, поэтому рекомендуется заменить таблетки травяными чаями и отварами.

Уход за внешностью: не лучший день для ухода за кожей лица, тела и волосами.

Спорт: рекомендуются занятия йогой и медитацией.

Дом, сад, огород: в доме можно проводить уборку любой сложности, вплоть до генеральной. Можно поливать и подкармливать растения.

2 августа

Символ дня: утес

Характеристика: хорошее время для начала глобальных проектов — они будут обречены на успех.

Бизнес и финансы: любые финансовые дела будут идти легко и без каких-либо усилий.

Личная жизнь: возможно новое знакомство, которое довольно быстро перерастет в роман.

Здоровье: с лечением болезней этого дня тянуть не стоит.

Уход за внешностью: не рекомендуется посещать парикмахерскую и особенно, стричь — и даже просто равнять — волосы.

Спорт: организму необходима физическая нагрузка, но — легкая, без фанатизма.

Дом, сад, огород: день благоприятен для любых домашних дел. Растения в саду и огороде будут нуждаться в интенсивном поливе и подкормке.

Гороскоп здоровья от экстрасенса Хаяла Алекперова читайте здесь.

8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter