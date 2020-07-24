Так нужно ли носить маску: в западных СМИ подняли наболевшую тему

Пандемия COVID-19 и не думает заканчиваться. Ежедневно в мире новым коронавирусом заражаются десятки тысяч людей. По состоянию на 24 июля было выявлено уже 15 миллионов 685 тысяч инфицированных. Скончались более 637 тысяч больных. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о том, что коронавирус пришел надолго. Человечеству необходимо научиться жить с ним. Защитные меры, предлагаемые медиками и вводимые властями разных стран, — не чья-то прихоть, это вопрос жизни и смерти. Одной из таких мер является ношение масок. Врачи утверждают, что маски спасли за время пандемии сотни тысяч жизней. Тем не менее многие категорически отказываются носить их, выдвигая множество аргументов. В данной проблеме решило разобраться французское издание Le Figaro в статье, которая вышла 24 июля. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой резонансной публикации.

«Маска не является закрытой системой, она пропускает кислород»

«С 20 июля ношение маски во Франции в закрытых помещениях, являющихся общественными местами, стало обязательным. Несоблюдение этого нового правила может вылиться для нарушителя в штраф в размере 135 евро. Мера введена с целью уменьшения числа новых случаев заражения коронавирусом. Но, хотя правительство давно уже призывает носить маски в общественных местах и говорит о необходимости соблюдения этого правила, которое до сих пор было рекомендацией, многие отказываются понять и принять это.

В социальных сетях циркулирует ложная и порой тревожная информация по поводу предполагаемой опасности маски. Интернет стал местом, где можно найти любые фантазии на эту тему. Неужели маски действительно опасны?

В соцсетях все большее распространение получает идея о том, что маска может препятствовать прохождению кислорода, и наоборот, заставить владельца дышать собственным СО2. Страшно и… совершенно ошибочно. «Маска не является закрытой системой, она пропускает кислород», — объяснил AFP профессор Копьетер, эпидемиолог Свободного университета Брюсселя (ULB). Кроме того, «почти весь выдыхаемый воздух выходит из маски, поэтому вы не вдыхаете собственный углекислый газ», добавляет Шейн Шапера, директор программы по заболеваниям легких в государственной больнице в Торонто (Канада). Независимо от того, изготовлена ли она в домашних условиях из ткани или на заводе из нетканого материала, маска явно не является герметичной. Даже при идеальном прилегании маски к лицу воздух проходит через боковые стенки, и если у вас нет абсурдной идеи сделать себе воздухонепроницаемую пластиковую маску, то структура ее волокон позволяет воздуху легко циркулировать.

Медицинские работники, привыкшие носить маску в течение долгих часов (например, в операционной), подтверждают это. Исследователи измерили концентрацию кислорода в крови людей, которые занимаются физической активностью в маске: не было выявлено никаких проблем. Терапевт из Дублина опубликовал в Twitter видео, которое стало вирусным. На нем видно, как он накладывает одну на другую шесть масок, при этом измеряя сатурацию (концентрацию кислорода в крови): никаких изменений. И даже если небольшое количество CO2, выдыхаемого носителем маски, остается заблокированным в ней, то нужно помнить о том, что выдыхаемый воздух содержит около 4% CO2, поэтому риск отравления очень невелик (в противном случае, дыхание рот в рот, иногда применяемое в чрезвычайной ситуации, убило бы много людей…). Здоровый организм прекрасно знает, как справиться с небольшим повышением концентрации СО2 в крови, в частности, путем ускорения дыхания.

Также необходимо понимать, что рекомендация менять маску каждые четыре часа или если она намокла, никак не связана с риском получить респираторное заболевание. Просто маска перестает быть эффективной как средство защиты от патогенов.

Идея о том, что маска блокирует кислород, но позволяет вирусу проходить и неспособна его фильтровать, сама по себе любопытна. Диаметр нового коронавируса составляет 0,12 микрометра или 0,12 миллиметра, а молекула кислорода имеет диаметр 0,292 нанометра или… 0,292 микрометра. Обе молекулы слишком малы, чтобы их можно было отфильтровать тканью, которая оставалась бы дышащей. На самом деле внутри хирургических масок скрыт нетканый фильтрующий слой, который «притягивает» и блокирует вирусные частицы, подобно тому, как электростатическая салфетка блокирует частицы пыли. Маски также блокируют капли слюны (от 1 до 100 микрон), выделяемые зараженными людьми, которые могут содержать вирусные частицы и способны распространяться на большее или меньшее расстояние в зависимости от их размера.

Ношение маски — это посягательство на свободу?

«Государство не собирается оплачивать маски для каждого постоянно», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон 21 июля, выступая на канале TF1. Тем не менее государство гарантирует финансовую помощь именно на приобретение защитных масок. Бесплатные маски выдаются наиболее социально незащищенным слоям населения. Около 2 миллионов французов с хроническими заболеваниями получают маски бесплатно по рецепту лечащего врача. Кроме того, правительство обязало работодателей обеспечить своих работников масками в тех случаях, когда на рабочем месте не установлены защитные перегородки или нет возможности соблюдать безопасную дистанцию. Во многих коммунах действует инициатива распределения масок среди местных жителей. В ряде городов последовали примеру Иль-де-Франс, где бесплатными масками будут обеспечены ученики средних школ с началом нового учебного года.

Поэтому заявления тех, кто утверждает, что соблюдение обязательного ношения масок является непосильным бременем для семейного бюджета во многих домохозяйствах, вряд ли можно считать веским аргументом. Хотя, безусловно, цена медицинских масок во Франции заметно выросла по сравнению с докоронавирусным периодом. Она была максимальной — 95 евроцентов — в январе 2020 года. В мае средняя цена в супермаркетах составляла уже 60 евроцентов. До начала пандемии на Amazon можно было без проблем купить упаковку из 200 хирургических масок всего за 17 евро, то есть цена одной маски была меньше 9 евроцентов! Le Figaro подсчитало, что при нынешних ценах среднестатистическая французская семья с двумя детьми должна будет потратить от 180 до 300 евро в месяц на приобретение масок из такого расчета, чтобы каждый член семьи мог использовать от двух до трех масок в день. Но это без учета вышеперечисленных возможностей получения бесплатных масок. Изготовление масок в домашних условиях обойдется еще дороже, к тому же они менее эффективны по сравнению с заводскими.

У одних людей ношение маски вызывает смущение, угнетает их и вызывает тревогу. Для других оно представляется комфортным и обнадеживающим… Носите вы ее или видите, как ее носят другие, маска в любом случае вызывает эмоции. В отличие от жителей некоторых азиатских стран, давно знакомых с маской, жители Запада к ней пока еще не привыкли. Остается надеяться, что это лишь вопрос времени, и маска станет обычным явлением.

Однако для определенной аудитории маска может представлять особые трудности. В частности, речь идет о глухих и слабослышащих людях, которые больше не могут читать по губам носителей масок. Некоторые психические заболевания могут также способствовать затруднениям при распознавании эмоций (расстройства аутистического спектра, шизофрения…), и для некоторых из этих пациентов маска не облегчает задачу. Сюда относятся и те, кто при ношении с трудом переносит контакт маски с лицом, ее резинки вокруг ушей… Наконец, некоторые пациенты могут испытывать трудности с пониманием и применением инструкций по ношению маски (мойте руки перед и после надевания, не трогайте маску во время ношения и т. д. ). Но эти случаи учтены в указе президента Франции от 17 июля. В нем четко сказано: «От ношения масок освобождены люди с различными отклонениями, подтвержденными медицинским документом, а также те, кто предпринял меры и не может являться распространителем вируса». (По всей видимости, в указе заложена вероятность появления эффективной вакцины против коронавируса. — Ред.).

У многих вызывает опасение ношение масок детьми. На самом деле для детей также сделан ряд исключений. Обязательное ношение предусмотрено только для тех, кто старше 11 лет. Их не нужно носить воспитанникам яслей и детских садов, а также учащимся младших классов. Дети до двух лет могут быть в маске только под постоянным присмотром взрослых, поскольку существует большой риск того, что малыш может задохнуться. Кроме того, для детей необходимо приобретать маски специального размера.

Ношение маски — это посягательство на свободу. Вот еще один аргумент противников защитной меры. Действительно, с этической и философской точки зрения ситуация довольно сложная и ставит бесконечное количество вопросов. Нарушает ли свободу обязанность носить маску? Определение свободы представляет собой предмет для обширной философской дискуссии, на которую Le Figaro не претендует. И все же.

«Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому», — сказано в Декларации прав человека и гражданина. Особенность маски в том, что она предназначена прежде всего не для защиты ее владельца, а для защиты других, начиная с наиболее уязвимых перед лицом болезни. «Спасение жизней, защита наиболее уязвимых, сокращение распространения вируса: от нашего осознания гражданского долга зависит здоровье всех», — написал премьер-министр Франции Жан Кастекс в Twitter. Как указал со своей стороны официальный представитель правительства Габриэль Атталь, «целью является недопущение всеобщего повторного карантина», который по своей сути намного больше ущемляет гражданские свободы. Это очень старая философская дискуссия, которая противопоставляет индивидуальную свободу, эгоистичную по своей природе, коллективной свободе, регулируемой законами".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, говоря о начале учебного года, отметил: «Нельзя обязать учащихся на протяжении шести уроков находиться в масках. Мы готовы идти на риски, чтобы обеспечить обучение детей и управлять ситуацией путем адаптивного карантина».

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Soline Roy / Le Figaro)

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