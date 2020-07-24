Направьте силы на созидание: гороскоп на 25 июля для всех знаков зодиака

Суббота, 25 июля, — в этот день важно принимать взвешенные решения и не идти на поводу у своих капризов. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 25 июля для всех знаков зодиака Гороскоп на всю неделю читайте здесь.

ОВЕН

Происходящее вокруг вас заставит по-другому взглянуть на ваше окружение. Проявите аккуратность при обращении с хрупкими предметами.

ТЕЛЕЦ

На первый план выйдут дела амурные. Тем, кто еще в поиске своей второй половинки, звезды советуют внимательно оглядеться по сторонам.

БЛИЗНЕЦЫ

Как ни странно, но работа может оказаться для вас сегодня лучшим отдыхом. В первую очередь она принесет вам моральное удовлетворение, о материальной стороне звезды умалчивают.

РАК

Хорошо пойдет работа сообща. Не бойтесь лишний раз согласовывать свои действия с другими, только в таком случае можете рассчитывать на отличный результат .

ЛЕВ

Не хватайтесь за несколько дел сразу. А лучше -- доведите начатое до конца. Будьте осторожны, находясь за рулем. Не превышайте допустимую скорость, так как сегодня велик риск ДТП.

ДЕВА

В вашу сторону подул ветер перемен. А вот какими они будут, целиком и полностью зависит от вас.

ВЕСЫ

В этот день придется, скорее всего, заниматься бытовыми вопросами. При принятии важного решения старайтесь учесть мнение близких.

СКОРПИОН

Сегодня вам свойственно будет все усложнять. Постарайтесь все же смотреть на мир проще, так и нервную систему сбережете, и никаких глупостей не натворите.

СТРЕЛЕЦ

Проявите сдержанность во всем. Это касается как еды, так и решения каких-либо важных дел.

КОЗЕРОГ

Для вас в этот день будут весьма полезны физические нагрузки, которые окажут благотворное влияние на ваш организм.

ВОДОЛЕЙ

В делах амурных гороскоп рекомендует открыто поговорить с любимым человеком о том, что вас друг в друге не устраивает. Это поможет сделать ваши отношения более гармоничными.

РЫБЫ

У многих в этот день проявит себя творческая жилка, поэтому направьте свои силы на созидание. А с деньгами сегодня звезды советуют обращаться очень осторожно.

Хорошего вам дня!

Ранее астролог Людмила Булгакова составила для «ФАКТОВ» лунный календарь на неделю с 20 по 26 июля.

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