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Ждут приятные сюрпризы: гороскоп на 26 июля для всех знаков зодиака
Воскресенье, 26 июля, — в этот день от многих потребуется умение быстро приспосабливаться к текущей ситуации. Не исключены также приятные сюрпризы.
«ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 26 июля для всех знаков зодиака
ОВЕН
Несмотря на выходной, дел окажется невпроворот. Старайтесь грамотно распределить свои силы, чтобы к концу дня не свалиться с ног от усталости.
ТЕЛЕЦ
День хорош для развлечений. Однако гороскоп советует внимательно следить за деньгами — сегодня велик риск либо их все потратить, либо потерять.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот день любая мелочь может быть важна. Возможно, удастся найти ответ на давно волнующий вас вопрос.
РАК
Вероятнее всего, происходящие события внесут коррективы в намеченные на нынешний день планы. Но это может даже оказаться и к лучшему.
ЛЕВ
За что бы ни взялись, вы сумеете добиться успеха. Если ваш организм подает сигналы о том, что пора бы и отдохнуть, то следует к нему незамедлительно прислушаться.
ДЕВА
Сегодня вам, скорее всего, представится возможность продемонстрировать все свои достоинства, благодаря чему сумеете завоевать авторитет в определенных кругах.
ВЕСЫ
День может выдаться довольно напряженным. Не исключено, что придется не раз оказаться в непростых ситуациях, которые потребуют от вас и непростых решений.
СКОРПИОН
Реализацию задуманного желательно перенести на другой день. Сегодня же лучше заняться проблемами бытового характера.
СТРЕЛЕЦ
Физические и эмоциональные перегрузки, которым вы были подвержены в последнее время, могут дать о себе знать. Поэтому постарайтесь устроить себе в этот день полноценный отдых.
КОЗЕРОГ
Вероятнее всего, придется заниматься тем, чего вы никогда не делали ранее. С одной стороны, на это уйдет масса сил и нервов, а с другой — вы будете гордиться собой, что сумели достигнуть желаемого.
ВОДОЛЕЙ
Вам, вероятнее всего, поступит несколько интересных и заманчивых предложений. Сделать правильный выбор окажется делом нелегким, спросите совета у того, кому всецело доверяете.
РЫБЫ
Звезды советуют вам умерить амбиции и пыл, иначе вы не решите свои проблемы, а только усугубите их. Лучше для вас в этот день отсидеться где-нибудь в сторонке, ни во что не ввязываясь.
Хорошего вам дня!
Ранее дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов предоставил «ФАКТАМ» гороскоп здоровья на июль для всех знаков зодиака.
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