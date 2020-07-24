Снова не сложилось: в Одессе предприняли еще одну неудачную попытку поднять танкер Delfi (фото)

В пятницу, 24 июля, из танкера Delfi, потерпевшего крушение осенью 2019 года и «залегшего» в акватории одесского пляжа «Дельфин», произошла масштабная утечка нефтепродуктов. В очередной раз! Об этом сообщил заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов.

По его словам, согласно предварительным данным, площадь пятна составляет более 7 тысяч квадратных метров.

Как отметил чиновник, следы нефтепродуктов обнаружены в морской воде и на песке, на побережье. Вероятной причиной загрязнения является ослабление крепления бонового заграждения, часть которого потеряла натяжение и погрузилась в воду, что и привело к утечке остатков нефтепродуктов и загрязнению поверхностных вод.

Сегодня же предпринята еще одна попытка приподнять судно, чтобы в дальнейшем его можно было поставить на киль. Подрядчик, выполняющий данную операцию, заменил один из буксиров-тягачей, который участвовал в подъеме 18 июля, на более мощный. К Delfi подошли два буксира — P&O Balqis и «Австралия». После длительных приготовлений они предприняли попытку «сорвать» судно с устоявшегося места, но…

Оказалось, все не так уж просто, и дело не только в мощности тягачей. Так, буксиру элементарно не хватило длины стального троса, а другой трос намотало на винт судна-нефтесборщика. Все непредвиденно, но работы не прекращают: надежда, как всегда, остается…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», биохимик Владислав Балинский заявил, что с загрязнением окружающей среды вокруг танкера было просто плохо, а после попытки его «турбоподъема» стало очень плохо. «В первую очередь — из-за полной безнаказанности и безалаберности работников Администрации морских портов Украины».

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