20-летнего хоккеиста сборной Чехии убил тяжелый недуг (фото)

Хоккеист клуба «Бенатки-над-Йизероу» Ондржей Бухтела, выступавший за сборные Чехии разных возрастов, скончался в 20 лет от рака сердечной мышцы, сообщает isport.blesk.cz.

О заболевании Бухтелы (саркома сердечной мышцы со временем затронула оба легких) стало известно в мае. В сборе денег на его лечение поучаствовали многие именитые спортсмены Чехии. В частности, форвард «Филадельфии» Якуб Ворачек пожертвовал 100 тысяч долларов, Давид Крейчи из «Бостона» — 50 тысяч, а знаменитый футбольный голкипер Петр Чех («Челси», «Арсенал») и шестикратный лучший вратарь НХЛ Доминик Гашек продали с аукциона свои перчатки. Всего на лечение парня было собрано около 3,7 миллиона крон (более 140 тысяч евро).

В последнее время Ондржей Бухтела передвигался на инвалидной коляске

Отметим, что в сезоне-2019/2020 Бухтела стал самым результативным защитником «Бенатки-над-Йизероу», набрав 25 очков в 57 матчах. А в прошлом году на чемпионате мира среди хоккеистов до 20 лет он провел семь поединков и заработал четыре очка по системе «гол плюс пас».

«Жизнь порой бывает жестокой. От лица чешского хоккея я хочу выразить свои соболезнования семье Бухтелы, его друзьям и родным», — заявил президент Федерации хоккея Чехии Томаш Краль.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ушел из жизни олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев.

Фото Instagram, isport.blesk.cz

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