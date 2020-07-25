Чемпион мира Мбаппе досматривал финал Кубка Франции на костылях: видео страшного фола

На главной арене Франции «Стад де Франс» состоялся финал Кубка страны по футболу, в котором «ПСЖ», больше тайма играя в большинстве, победил «Сент-Этьен» — 1:0 (Неймар, 14) и 13-й раз в истории добыл трофей.

Правда, за свой успех команда немца Томаса Тухеля заплатила травмой чемпиона мира-2018 21-летнего форварда Килиана Мбаппе. На 27-й минуте капитан «Сент-Этьена» Лоик Перрен жестко срубил звездного соперника, за что получил прямую красную карточку. При этом Мбаппе, нога которого в том страшном эпизоде согнулась, словно пластилиновая, покинул поле в слезах. Теперь лучший бомбардир «ПСЖ» рискует не сыграть 12 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты».

Степень серьезности повреждения Килиана определит 25 июля тщательное медобследование, но то, что игру в Сен-Дени Килиан досматривал с шиной на ноге и на костылях, — факт. При этом чемпион Франции (как известно, сезон в лиге 1 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса), фотографируясь с добытым трофеем, все же выдавил из себя улыбку.

Кстати, во время церемонии награждения у передвигавшегося на костылях Мбаппе состоялась беседа с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

— В чем дело? — спросил глава государства.

— Немного болит, — ответил футболист.

— Перелом есть, как думаешь?

- Нет, я так не думаю.

— Собираешься в больницу?

- Да, сразу после награждения.

Отметим, что ранее «Пари Сен-Жермен» побеждал в Кубке Франции в 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болельщики трогательно провели из команды знаменитого футболиста «ПСЖ» Тьягу Силву.

Фото Twitter ФК «Пари Сен-Жермен»

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