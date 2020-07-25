В России погиб родившийся в Украине олимпийский чемпион (фото)

Знаменитый советский борец, олимпийский чемпион Токио-1964, четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион СССР Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье, сообщил телеграм-канал 112. Прославленному спортсмену, родившемуся в Донецкой области, но в детстве с семьей переехавшему в Ленинград (нынешний Санкт-Петербург), было 82 года.

В среду, 22 июля, Иваницкий, не проигравший за годы карьеры не то что ни одной схватки — даже ни одного балла — зарубежным тяжеловесам, ушел в Подмосковье в лес за грибами (для этого нужно было переплыть речку) и не вернулся. Несколько дней в поисках бывшего борца были задействованы водолазы, вертолет и подразделения МЧС. Утром в субботу, 25 июля, тело Иваницкого обнаружили без признаков жизни на поверхности воды.

«Он вышел из дома 22 июля в 12 часов дня за грибами — в сторону реки, — рассказывал ТАСС в разгар поисков сын прославленного борца вольного стиля, известный спортивный комментатор Владимир Иваницкий. — Мы живем в деревне Ельники Рузского района. У нас было такое увлечение. Берешь с собой какое-то плавсредство — переплавляешься, собираешь грибы и возвращаешься. Туда люди не особо добираются, а папа раз в год позволял себе такое удовольствие. Он вошел в воду, и что-то случилось, когда он переплывал. Предполагаю, что что-то произошло. Возможно, сердце, возможно, судорога.

Суденышко это нашли, его прибило к другой стороне реки. Здесь течение небольшое, поверхность воды широкая. Расстояние метров в сто, но для нас не было проблемой преодолеть его, какую-то часть проходишь пешком, потом плывешь.

Мама забеспокоилась в пять вечера. Я сказал ей пока не волноваться, для папы погулять по лесу пять-семь часов — это нормальное явление. Но часов в семь вечера мы поняли, что оно уже ненормальное. Телефон работал, сообщения в WhatsApp приходили, но он их не читал, не видел, и, как выяснилось, телефон он тоже положил в это корытце. Я пошел к реке, нашел болоневые штаны, он их потерял, когда туда шел. И понятно было, что дошел, нашел точку в лесу. Все здорово зарастает каждый год, и было видно, где он заходил".

Суденышко с личными вещами борца прибило к берегу

Александр Иваницкий (справа) за годы карьеры не проиграл соперникам из-за рубежа ни одной схватки

Отметим, что после завершения карьеры Александр Иваницкий работал телекомментатором и руководил главной редакцией спортивных программ Гостелерадио Советского Союза.

Александр Иваницкий комментировал спортивные события вместе с сыном Владимиром

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России похоронили двукратного олимпийского чемпиона по водному поло Александра Кабанова.

Фото РИА Новости, телеграм-канал 112



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