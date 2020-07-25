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Спорт

Избиение за 7 секунд: видео самого быстрого нокаута в истории женского бокса

14:01 25 июля 2020
Сеньеса Эстрада

В ночь на субботу, 25 июля, в рамках вечера бокса в Fantasy Springs Resort Casino в Индио (штат Калифорния, США) состоялся поединок между непобедимыми доселе американками — временной чемпионкой мира WBA в полулегком весе и экс-чемпионкой мира WBC в полусреднем весе 28-летней Сеньесой Эстрадой (18 побед, 7 из них — нокаутом) и старшей ее на 14 лет Мирандой Эдкинс (пять побед).

С самого начала боя имеющая мексиканские корни Эстрада (на фото) коршуном набросилась на соперницу, нанеся Эдкинс семь быстрых ударов, четыре из которых пришлись в голову. Чистая победа — за 7 секунд! Самый быстрый нокаут в истории женского бокса!

Кстати, самый быстрый нокаут в титульных боях в профессиональном боксе был зафиксирован в ноябре 2017 года, когда спортсмен из ЮАР Золани Тете в поединке за звание чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBO мощным ударом справа уложил на ринг своего соотечественника Сибонисо Гонья (первые секунды после удара проигравший вообще не подавал признаков жизни). На момент остановки боя секундомер отсчитал 11 секунд.

Что же касается любительского бокса, то рекорд был зафиксирован в далеком 1947 году на турнире «Золотые перчатки» в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), когда Майк Коллинз «вырубил» Пата Браунсона за четыре секунды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боксер Слава Кухар на одном из турниров отправил соперника в нокаут первым же ударом.

Фото Getty Images

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