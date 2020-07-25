Непогода в Карпатах: туристов с Говерлы вывозили вездеходами

В Карпатах, где днем ранее выпал град, группа туристов, в которой были маленькие дети, попала под сильный ливень, сопровождавшийся грозой. Тринадцать путешественников сами не могли выбраться из района Говерлы.

К ним направили спасателей и два вездехода поисково-спасательного отделения села Лазещина.

Около 5 часов вечера спасательная группа встретилась с туристами. Шестерых детей и двух женщин вездеходами «Богун» доставят в село Лазещина. Остальные члены группы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком, сообщили в ГСЧС.

Напомним, ливни и грозы в Карпатах, по прогнозам синоптиков, будут и в ближайшие дни.

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