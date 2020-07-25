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Спорт

Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса (фото)

22:46 25 июля 2020
Антон Худаев

В субботу, 25 июля, ушел из жизни врач национальной сборной Украины по футболу и харьковского «Металлиста 1925» Антон Худаев, вместе с командой Андрея Шевченко радовавшийся завоеванию путевки на Евро-2020. Ему было 48 лет.

Несколько дней назад у специалиста диагностировали COVID-19, вирус поразил 70 процентов легких, сообщает официальная страница Украинской ассоциации футбола в Facebook. Лучшие врачи боролись за жизнь своего коллеги, он был подключен к аппарату искусственного дыхания, но вечером в субботу сердце Антона Евгеньевича остановилось.

Антон Худаев (Ашотик, как дружески называли его футболисты) более двух десятков лет трудился в харьковском «Металлисте», а с 2016 года работал в сборной Украины (в главной команде страны он был и в 2010-м). Вечная память…

Антон Худаев работал в сборной Украины с 2016 года

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпиона мира по футболу в составе сборной Англии Нормана Хантера убил коронавирус.

Фото uaf.ua

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