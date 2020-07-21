26 июля 2020

Есть люди, у которых в жизни получается практически всё, что они задумали. Или почти всё. Главное, что получается. К таким счастливчикам судьбы относится и герой нашей сегодняшней истории. Джордж Бернард Шоу родился 26 июля 1856 года в Ирландии, в Дублине. Единственной его мечтой была мечта стать писателем. И он писателем стал. Да ещё каким — нобелевским лауреатом по литературе! Нобелевская премия была присуждена ему в 1925 году. И, как и предполагали люди, хорошо знавшие всемирно известного уже к тому времени драматурга, от причитающихся ему за это денег Шоу отказался. Более того, разгребая сотни писем, приходивших ежедневно на его адрес с просьбой отдать деньги («если они так уже вам не нужны»), Шоу громко ворчал: «Альфреду Нобелю ещё можно простить изобретение динамита. Но изобрести Нобелевскую премию мог только враг рода человеческого…»

Следует заметить, что достигнув вершины славы, Бернард Шоу позволял себе отказываться не только от денег, но, например, и от употребления мяса. В 1898 году он лежал с поломанной ногой и все друзья, знакомые, врачи уговаривали его отказаться от вегетарианства.

— Если вы не будете есть английские бифштексы с кровью, то можете попрощаться с ногой, — заявлял авторитетный доктор, нанятый приятельницей драматурга миллионершей Шарлоттой Пей-Таунсенд. — Лучше я потеряю ногу, чем съем кусок трупа, — возражал Шоу. — Зато представьте, профессор, какую удивительную похоронную процессию мы с вами устроим. Никаких траурных экипажей, никаких толп скорбящих бездельников! За катафалком будут шествовать стада быков, баранов и свиней. И сопровождать их будут табуны домашней птицы и передвижные аквариумы с живыми рыбками!

С Шарлоттой они вскоре поженились. И, обойдясь без церковного обряда, отправились в Питфорд долечивать ногу новобрачного. И уже там в первые же полгода супружеской жизни неугомонный муж Шарлотты умудрился сначала сломать запястье, а затем, упав с велосипеда (на котором он катался с одной здоровой ногой!), растянуть сухожилие и вывихнуть лодыжку. Но это великого писателя ничуть не огорчало. Его огорчало то, что с годами всё чаще из жизни стали уходить те, кого он любил и кто не представлял своей жизни без него. Умерли друзья Уильям Моррис и Уильям Арчер, с которыми он дружил почти полвека. Умерла сестра Люси. Ушла его дорогая Шарлотта, с которой он прожил «сорок годков любви и преданности». Зимой 1935 года, переболев гриппом и благополучно выздоровев, Шоу горько заметил: «Не успел вовремя умереть… Упустил психологический момент».

Он прожил до 94 лет. Причём, в 93 года по старой привычке ещё любил поплавать в открытом море. На вопрос «Как вы себя чувствуете?» отвечал: «Превосходно!» И добавлял: «Теперь меня уже никто не тревожит. Даже врачи, предрекавшие мою скорую смерть без мяса, уже давно умерли…» А когда знакомые спрашивали, не скучает ли он в одиночестве, Шоу с лёгкой улыбкой говорил: «Я скучаю только по себе. По тому, каким был…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.