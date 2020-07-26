27.66 / 27.87 31.88 / 32.27
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Трагедия в Одессе: полуторагодовалый ребенок погиб после падения с шестого этажа

10:03 26 июля 2020
окно

Вечером в субботу, 25 июля, в жилой многоэтажке, что в Малиновском районе Одессы, произошла трагедия. Из окна шестого этажа дома № 193 по улице Балковской выпал и разбился насмерть полуторагодовалый ребенок. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Киеве 4-летнего мальчика спасли от падения с балкона, пока его мама спокойно спала в квартире.

На месте ЧП работали полицейские. Обстоятельства случившегося уточняются. По предварительным данным, малыш «вылетел» из окна вместе с москитной сеткой.

Напомним, ранее в Измаиле двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа. Ее госпитализировали, но медикам не удалось спасти жизнь малышки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Одессой чудом уцелел годовалый ребенок, выпавший из окна шестого этажа.

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Delfi

В Одессе назвали причину провала операции по поднятию танкера Delfi

Александр Серов

Александра Серова подстрелили в Москве: подробности инцидента

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

водохранилище

В Севастополе резко обмелело Чернореченское водохранилище (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер