Трагедия в Одессе: полуторагодовалый ребенок погиб после падения с шестого этажа

Вечером в субботу, 25 июля, в жилой многоэтажке, что в Малиновском районе Одессы, произошла трагедия. Из окна шестого этажа дома № 193 по улице Балковской выпал и разбился насмерть полуторагодовалый ребенок. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Киеве 4-летнего мальчика спасли от падения с балкона, пока его мама спокойно спала в квартире.

На месте ЧП работали полицейские. Обстоятельства случившегося уточняются. По предварительным данным, малыш «вылетел» из окна вместе с москитной сеткой.

Напомним, ранее в Измаиле двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа. Ее госпитализировали, но медикам не удалось спасти жизнь малышки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Одессой чудом уцелел годовалый ребенок, выпавший из окна шестого этажа.

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