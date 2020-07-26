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Трагедия в Одессе: полуторагодовалый ребенок погиб после падения с шестого этажа
Вечером в субботу, 25 июля, в жилой многоэтажке, что в Малиновском районе Одессы, произошла трагедия. Из окна шестого этажа дома № 193 по улице Балковской выпал и разбился насмерть полуторагодовалый ребенок. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Киеве 4-летнего мальчика спасли от падения с балкона, пока его мама спокойно спала в квартире.
На месте ЧП работали полицейские. Обстоятельства случившегося уточняются. По предварительным данным, малыш «вылетел» из окна вместе с москитной сеткой.
Напомним, ранее в Измаиле двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа. Ее госпитализировали, но медикам не удалось спасти жизнь малышки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Одессой чудом уцелел годовалый ребенок, выпавший из окна шестого этажа.108
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