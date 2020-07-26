На трассе возле курортной Кирилловки загорелся автобус с пассажирами: видео происшествия

В воскресенье, 26 июля, на трассе Акимовка-Кирилловка загорелся пассажирский автобус. Ранее в Запорожской области в районе Кирилловки столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего травмы получили четверо детей.

Как сообщает РИА «Мелитополь», у пассажирского автобуса загорелся моторный отсек. После этого дорогу затянуло дымом, из-за чего ухудшилась видимость. Автобус остановился и пассажиры покинули его салон. Происшествие вызвало затор на дороге, по которой в этой время отдыхающие возвращались с моря.

Видео с места происшествия:

Ранее сообщалось, что по пляжу в Кирилловке прошелся смерч — курортники в панике разбежались. Смерч продвигался через базы отдыха.

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