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На трассе возле курортной Кирилловки загорелся автобус с пассажирами: видео происшествия
В воскресенье, 26 июля, на трассе Акимовка-Кирилловка загорелся пассажирский автобус. Ранее в Запорожской области в районе Кирилловки столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего травмы получили четверо детей.
Как сообщает РИА «Мелитополь», у пассажирского автобуса загорелся моторный отсек. После этого дорогу затянуло дымом, из-за чего ухудшилась видимость. Автобус остановился и пассажиры покинули его салон. Происшествие вызвало затор на дороге, по которой в этой время отдыхающие возвращались с моря.
Видео с места происшествия:
Ранее сообщалось, что по пляжу в Кирилловке прошелся смерч — курортники в панике разбежались. Смерч продвигался через базы отдыха.86
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Эвакуация Delfi с одесского пляжа: судовладельцу отказали в продлении работ, ситуация признана чрезвычайной
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