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Происшествия

Лобовое столкновение под Кирилловкой: среди пострадавших много детей (фото)

13:35 4 июля 2020
На месте ДТП

В Запорожской области произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Daewoo Lanos и BMW, в результате которого травмировались четверо несовершеннолетних детей. Напомним, в середине июня после лобового столкновения в Запорожье один из автомобилей взорвался.

Инцидент произошел в 16:20 3 июля на автодороге Акимовка — Кирилловка, в районе села Шелюги.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГСЧС, 25-летний водитель Daewoo Lanos оказался зажат конструкциями авто, его пришлось деблокировать спасателям при помощи специального оборудования.

Также пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2 та 7 лет и 2 мальчика 3 и 8 лет. Всех госпитализировали в центральную районную больницу.

Появились фото с места ДТП.

Напомним, ранее помощь спасателей понадобилась для деблокации пострадавших в смертельном столкновении фур, которое произошло утром 4 июля на Житомирской трассе возле поворота на село Чайки.

Фото ГУ ГСЧС в Запорожской области

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