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Лобовое столкновение под Кирилловкой: среди пострадавших много детей (фото)
В Запорожской области произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Daewoo Lanos и BMW, в результате которого травмировались четверо несовершеннолетних детей. Напомним, в середине июня после лобового столкновения в Запорожье один из автомобилей взорвался.
Инцидент произошел в 16:20 3 июля на автодороге Акимовка — Кирилловка, в районе села Шелюги.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГСЧС, 25-летний водитель Daewoo Lanos оказался зажат конструкциями авто, его пришлось деблокировать спасателям при помощи специального оборудования.
Также пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2 та 7 лет и 2 мальчика 3 и 8 лет. Всех госпитализировали в центральную районную больницу.
Появились фото с места ДТП.
Напомним, ранее помощь спасателей понадобилась для деблокации пострадавших в смертельном столкновении фур, которое произошло утром 4 июля на Житомирской трассе возле поворота на село Чайки.
Фото ГУ ГСЧС в Запорожской области193
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