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Криштиану Роналду отметил чемпионский титул «Ювентуса» голом и незабитым пенальти (фото, видео)
Туринский «Ювентус», победивший в матче 36-го тура серии А «Сампдорию» — 2:0 (Криштиану Роналду, 45+7, Бернардески, 67), 36-й раз в истории и девятый раз подряд стал чемпионом Италии. При этом Старая Синьора обновила свой же рекорд по продолжительности чемпионской серии в топ-пятерке европейских чемпионатов («Бавария» с 2013 по 2020 год взяла восемь титулов в Германии).
Особый вечер для наставника туринцев Маурицио Сарри. В своей карьере именитый специалист побеждал с «Челси» в Лиге Европы, но чемпионский титул в национальной лиге итальянец выиграл впервые. При этом экс-наставник «Эмполи» и «Наполи» в возрасте 61 года и 198 дней стал самым возрастным тренером-победителем серии А (ранее рекорд принадлежал Нильсу Лидхольму, который в 1983 году выиграл чемпионский титул с «Ромой» в 60 лет и 219 дней). В раздевалке тренера-чемпиона не щадили…
#Stron9er#LiveAhead pic.twitter.com/qSwPF5cnHD— JuventusFC (#Stron9er (@juventusfc) July 26, 2020
«Ювентус» девятый сезон подряд стал чемпионом Италии
Отметим, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, недавно побивший рекорд Андрея Шевченко, в поединке с бывшим клубом Алексея Михайличенко отметился точным ударом и не реализованным пенальти (на 89-й минуте португалец пробил в перекладину). 31-й трофей в карьере знаменитого футболиста! У португальца 29 титулов на клубном уровне: один — со «Спортингом», 9 — с «Манчестер Юнайтед», 16 — с «Реалом» и 3 — с «Ювентусом». Кроме того, он выиграл два турнира со сборной Португалии — Евро-2016 и Лигу наций.
Но расслабляться легенде футбола рано. В списке лучших бомбардиров серии Криштиану Роналду за два тура до финиша с 31 мячом уступает форварду «Лацио» Чиро Иммобиле, который в игре с «Вероной» оформил хет-трик (34 точных удара). Кстати, итальянец настиг в борьбе за «Золотую бутсу», ежегодно вручаемую лучшему бомбардиру европейских чемпионатов, форварда «Баварии» Роберта Левандовски. И если поляк сезон в бундеслиге уже завершил, то Иммобиле и Роналду имеют в запасе еще два матча, чтобы завоевать престижную награду.
Кстати, легендарный голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон взял «золото» серии А в рекордный 10-й раз. Его ближайшие преследователи — действующие защитники «Юве» Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини — девятикратные чемпионы Италии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду с 43-й попытки таки забил мяч прямым ударом со штрафного.
Фото Twitter ФК «Ювентус»171
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