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Гривня укрепилась после выходных: курс валют 27 июля
Валютный курс по состоянию на 27 июля стабилизировался. НБУ немного укрепил гривню и установил курс на отметке 27,75 грн/доллар. В пятницу 24 июля официальный курс был на уровне 27,87 грн/доллар.
Как сообщает НБУ, по отношению к европейской валюте зафиксирован курс на уровне 32,22 грн/евро (24 июля — 32,23 грн/евро).
На наличном рынке курс продолжает расти. В обменниках доллар предлагают по 27,9−28,1 UAH/USD. За евро просят 32,4−32,6 грн. Как сообщает Минфин, на «черном» рынке курсы основных валют составляют 27,68−27,74 грн /доллар и 31,95−32,06 грн/евро.
Напомним, гривня стала проседать после того, как в Украине стала обсуждаться необходимость девальвации национальной валюты, а глава Минэкономики связал общий экономический спад с «неразумной курсовой политикой». В Нацбанке признают, что после таких дискуссий резко вырос спрос на доллар и евро.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»14
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