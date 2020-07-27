Все получится: гороскоп на 27 июля для всех знаков зодиака

Понедельник, 27 июля, — день, когда можно браться за любые начинания, обдумывать новые проекты. «ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные гороскопы на каждый день для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают вам астрологический прогноз на 27 июля.

ОВЕН

На первый план могут выйти проблемы здоровья, не игнорируйте малейшие признаки недомогания. Избегайте каких-либо споров и уж тем более не ввязывайтесь в конфликты.

ТЕЛЕЦ

На службе приветствуется работа в команде — четкие и слаженные совместные действия принесут отличный результат.

БЛИЗНЕЦЫ

День неплох для инвестиций. Но прежде чем вкладывать свои кровные в какие-либо проекты, следует все тщательнейшим образом проверить и просчитать риски.

РАК

Вы окажетесь чересчур уязвимы, любое высказывание может вас сильно ранить. Постарайтесь ограничить контакты, особенно с малознакомыми людьми.

ЛЕВ

Возможно, кое-кому может потребоваться ваша помощь. Придется отложить дела и заняться решением возникшей проблемы. Вам будут безмерно благодарны.

ДЕВА

Отличный день. Многое из задуманного сумеете реализовать. Успех гарантирован не только в делах, но и на амурном фронте.

ВЕСЫ

Ожидается ровный и спокойный день, каких-либо проблем возникнуть не должно. Звезды говорят, что проявленная щедрость вернется сторицей.

СКОРПИОН

День потребует принятия непростых решений. Берегите нервную систему, иначе чрезмерная вспыльчивость может нанести существенный вред вашему здоровью.

СТРЕЛЕЦ

Можно сказать, что вы поймали удачу за хвост. За чтобы бы вы ни взялись, все у вас получится, а задуманное сумеете с легкостью осуществить.

КОЗЕРОГ

Из-за событий нынешнего дня вас может бросать из одной крайности в другую. Попробуйте все же настроиться на позитивную волну, только в таком случае сумеете достигнуть желаемого.

ВОДОЛЕЙ

День хорош как для физической, так и умственной деятельности. Можно заняться самообразованием, полученные знания, примененные на практике, дадут отличный результат.

РЫБЫ

Самокопание иногда бывает полезным, но сейчас для подобного у вас не будет хватать ни сил, ни времени. Займитесь насущными делами. Следите за состоянием своего опорно-двигательного аппарата, не перенапрягайте мышцы спины и коленные суставы.

Хорошего вам дня!

Лунный календарь на неделю с 27 июля по 2 августа от астролога Людмилы Булгаковой читайте здесь.



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