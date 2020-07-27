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США будут усиливать санкции против России: посол раскрыл детали
Санкции США против России будут усиливаться. Не исключено, что против руководства Кремля применят и такую радикальную меру, как отключение от всемирной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.
«Если Россия будет продолжать себя вести так, как она ведет себя сегодня, а думаю, в ближайшее время это не изменится, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT… Если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого», — заявил дипломат в интервью РБК-Украина.
Кроме возможного отключения РФ от крупнейшей платежной системы, у США есть и другие способы экономически воздействовать на российскую экономику. «В свое время рассматривался вопрос о запрете регулярных авиарейсов из России в США (сейчас это произошло в связи с пандемией), речь могла бы идти о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников высокого уровня… На днях основной санкционный закон США был дополнен новыми положениями относительно «Северного потока-2», — уточнил посол.
Ельченко не готов назвать сроки, когда будут усилены антироссийские санкции. В то же время дипломат уверен, что решение обязательно будет: «Они (санкции) лежат и ждут своего времени… Вопрос в том, когда это будет реализовано, завтра, через неделю или через год. Все прописано и готово к применению».
Напомним, возможность отключения России от SWIFT обсуждается в течение последних шести лет. Несмотря на эффективность этого способа, пока решение не принято. Мировое сообщество ссылается, что SWIFT — нейтральная организация.140
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