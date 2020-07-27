Весы на пороге грандиозных событий, а Водолеи способны свернуть горы: гороскоп на неделю

Эксклюзивный астрологический прогноз на 27 июля-2 августа для всех знаков зодиака

ОВЕН. Преодолеть возникшие на пути препятствия помогут уверенность в правильности выбранного пути и надежда на собственные силы. Не доверяйте малознакомым людям, иначе рискуете многое потерять.

ТЕЛЕЦ. Хорошее время для смены места работы или крупных приобретений. Эмоциональное состояние сейчас довольно нестабильное, что может негативно сказаться на вашем самочувствии. Вернуть душевное равновесие помогут водные процедуры и пешие прогулки.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши старания в этот период окажутся не напрасны. Проблем с деньгами не предвидится, возможно даже получение небольшой прибыли. В выходные отправляйтесь на природу.

РАК. Появится возможность решить давно волнующий вас вопрос. Вероятны встречи с давними друзьями. У одиноких представителей знака велики шансы встретить свою судьбу, не проморгайте их.

ЛЕВ. Предстоит довольно напряженный период. Дел окажется невпроворот. В то же время не исключены новые интересные предложения о сотрудничестве или смене места работы. Велика вероятность обмана, поэтому старайтесь не разглашать личные данные.

ДЕВА. Материальное положение достаточно благоприятное, однако не спешите сорить деньгами. На службе звезды не рекомендуют затевать интриги — они могут обернуться против вас.

ВЕСЫ. Гороскоп говорит о том, что вы стоите на пороге грандиозных событий, главное — не потерять от этого голову. Старайтесь трезво и без иллюзий смотреть на жизнь.

СКОРПИОН. Благоприятное время для избавления от всего ненужного, того, что тяготит вас. Почувствовав легкость, начнете медленно, но уверенно продвигаться к намеченной цели. Звезды не рекомендуют увлекаться диетами, сейчас они могут принести больше вреда, чем пользы.

СТРЕЛЕЦ. Проанализировав достигнутое и наметив планы на будущее, сумеете правильно выстроить дальнейший путь развития. Главное — не останавливаться. В выходные постарайтесь полноценно отдохнуть и восстановить силы.

КОЗЕРОГ. Нынешний период хорош для дел, связанных с домом. Можно начинать ремонт, заниматься наведением порядка. Выгодными окажутся и сделки по купле-продаже недвижимости. В личных отношениях не форсируйте события и воздержитесь от упреков в адрес любимого человека.

ВОДОЛЕЙ. Не стоит сомневаться в собственных возможностях, при правильном настрое вам удастся и горы свернуть. Будьте внимательны при работе с важными бумагами и документами. На горизонте у вас замаячила новая любовь, но пока распространяться о ней не следует.

РЫБЫ. Спокойнее реагируйте на критику в ваш адрес и держитесь подальше от конфликтных ситуаций. Оптимизм и чувство юмора помогут найти нестандартные решения проблемы. Финансовое положение может измениться в лучшую сторону и стать более прочным.

Лунный календарь на неделю с 27 июля по 2 августа от астролога Людмилы Булгаковой читайте здесь.



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